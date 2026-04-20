Michelle Hunziker chic per la fuga romantica con Giulio Berruti: baci e carezze sul lago di Como

IPA Michelle Hunziker: elegantissima in bianco ci insegna come portare il tailleur

Un weekend sul Lago di Como che sa di leggerezza, di sole caldo sulla pelle e di sentimenti che non hanno più bisogno di essere nascosti. Michelle Hunziker si concede una pausa dal lavoro e lo fa nel modo che le riesce meglio: con stile, naturalezza e quel sorriso luminoso che ormai è la sua firma. Accanto a lei, Giulio Berruti. E tra una passeggiata e un bacio rubato, il racconto si scrive da solo.

Il look di Michelle Hunziker è la vera lezione di stile del weekend

Prima ancora della storia, degli sguardi e dei baci rubati, a parlare è il look. Michelle Hunziker sul Lago di Como sceglie un’eleganza che non ha bisogno di alzare la voce, ma che si fa notare proprio per questo.

Il suo outfit è un perfetto equilibrio tra rilassatezza e costruzione sartoriale. Il protagonista è un blazer navy doppiopetto, con bottoni dorati che aggiungono struttura e un tocco quasi heritage, senza risultare rigido. È il classico capo che salva qualsiasi look, ma qui viene interpretato in modo contemporaneo.

Sotto, una camicia a righe verticali nei toni dell’azzurro e del bianco, leggermente oversize, con un’allure quasi maschile che spezza la formalità della giacca. I jeans chiari, dalla linea dritta e dal lavaggio morbido, accompagnano il corpo senza costringerlo: niente skinny, niente eccessi, solo una silhouette naturale che funziona.

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Ai piedi, mocassini color cammello in velluto, morbidi, raffinati, quasi inaspettati. Sono loro a scaldare la palette e a dare personalità al look, rendendolo meno prevedibile. Poi gli accessori, calibrati ma mai banali. La borsa Gucci, in una tonalità cuoio piena, con manici strutturati e dettagli dorati, è il punto di equilibrio tra praticità e lusso. La tracolla con il nastro iconico verde e rosso rompe la linearità e introduce un accento più dinamico.

Gli occhiali Gucci, con lente calda e montatura decisa, completano il tutto con quella sicurezza tipica di chi sa esattamente cosa indossare. Il risultato è un look rilassato ma chic, uno di quelli da salvare mentalmente e replicare al primo weekend fuori città.

Michelle e Giulio Berrutti, le mani intrecciate e un bacio che dice tutto

Le immagini raccontano una storia semplice, ma potentissima. Michelle Hunziker e Giulio Berruti camminano fianco a fianco sul lungolago, si tengono per mano, si cercano con naturalezza. Non c’è niente di costruito nei loro gesti. Solo una complicità che emerge nei dettagli: uno sguardo, una risata accennata, quel modo di avvicinarsi senza pensarci troppo.

E poi il bacio. Seduti a un tavolino all’aperto, tra il verde e la luce piena del giorno, si lasciano andare a un momento intimo, senza preoccuparsi di chi guarda. Un’immagine che racconta più di qualsiasi dichiarazione ufficiale.

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La loro relazione non è più solo un rumor. È una presenza costante, sempre più visibile. Si frequentano dallo scorso dicembre, quando si sono incontrati in Svizzera durante un evento. Da allora, gli avvistamenti si sono susseguiti: Roma, Milano, weekend fuori porta, fino alla recente fuga a Marrakech durante Pasqua.

Ed è proprio lì che qualcosa è cambiato. Non solo vacanza, ma tempo condiviso anche con le figlie di Michelle Hunziker, Sole e Celeste. Un passaggio importante, che segna un livello diverso nella relazione.

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