Michelle Hunziker e Giulio Berruti uniti anche dal business. L’ultimo romantico gesto

Michelle Hunziker e Giulio Berruti sempre più uniti: tra viaggi, gesti romantici e passioni comuni, la loro storia sembra ormai diventata molto seria

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Giulio Berruti e Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Giulio Berruti continuano a non rilasciare dichiarazioni ufficiali sulla loro liaison ma ormai sono le immagini a raccontare una relazione che appare sempre più stabile e profonda.

Da mesi la showgirl svizzera e il medico-attore romano vengono immortalati insieme in momenti che parlano da soli: vacanze condivise, spostamenti continui tra Milano e Roma, giornate trascorse lontano dai riflettori e una complicità che sembra consolidarsi di settimana in settimana.

La loro storia sarebbe iniziata lo scorso dicembre e, da allora, il legame non avrebbe fatto che rafforzarsi. Nessuna conferma pubblica, nessuna intervista esclusiva, ma una serie di gesti che sembrano lasciare poco spazio ai dubbi. I sorrisi, gli sguardi, la naturalezza con cui si muovono insieme restituiscono l’immagine di una coppia serena, affiatata e ormai ben oltre la fase iniziale di un semplice flirt.

E i paparazzi stanno seguendo da vicino l’evoluzione del rapporto tra i due. Le fotografie pubblicate nelle ultime settimane mostrano una quotidianità condivisa fatta di attenzioni reciproche e presenza costante, elementi che suggeriscono come il sentimento stia assumendo contorni sempre più definiti.

Michelle Hunziker, l’ultimo romantico gesto di Berruti

A colpire, nell’ultimo servizio pubblicato da Oggi, è un gesto che ha il sapore delle storie importanti: dopo appena due giorni di lontananza, Giulio Berruti avrebbe deciso di prendere un volo da Roma, dove vive e lavora, per raggiungere Michelle Hunziker a Milano.

I due avevano appena trascorso insieme le vacanze di Pasqua in Marocco, un viaggio che ha rappresentato un passaggio significativo nella loro relazione. Ma la distanza di poche ore avrebbe spinto l’ex compagno di Maria Elena Boschi a salire su un aereo diretto a Linate pur di rivedere la compagna.

Ad attenderlo, all’aeroporto, una Michelle Hunziker visibilmente felice e raggiante. Le immagini raccontano un’accoglienza calorosa: la conduttrice che corre incontro al fidanzato, lo abbraccia e lo bacia con spontaneità, senza preoccuparsi troppo degli sguardi intorno. Un gesto semplice, ma eloquente, che conferma quanto il rapporto sia ormai entrato in una dimensione più profonda e autentica.

IPA

Al di là del romanticismo, il fatto che la Hunziker abbia già coinvolto Berruti nella sua sfera più privata, presentandogli anche le figlie Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, rappresenta un ulteriore segnale della serietà di questo rapporto.

Tra cuore e affari: una sintonia che guarda anche al futuro

Se l’intesa sentimentale appare evidente, c’è anche un altro aspetto che rende questa coppia particolarmente compatibile: il lavoro. Non solo entrambi conoscono bene il mondo dello spettacolo, con tutte le dinamiche che questo comporta, ma condividono anche una forte vocazione imprenditoriale.

Michelle Hunziker, oltre alla carriera televisiva, è infatti impegnata nella guida di un’azienda specializzata nella produzione di integratori e cosmetici. Giulio Berruti, dal canto suo, oltre alla professione di odontoiatra e medico estetico, ha sviluppato negli ultimi anni una propria linea di prodotti dedicati alla bellezza e al benessere.

Una convergenza che il settimanale ha definito “un affare di cuore e lavoro”, sottolineando come il loro rapporto possa trovare terreno fertile non solo sul piano affettivo, ma anche su quello professionale. La condivisione di passioni, obiettivi e visioni imprenditoriali potrebbe rappresentare un ulteriore collante.

Resta allora una domanda, quasi inevitabile: concorrenti o futuri alleati? Per ora, Michelle e Giulio preferiscono il silenzio. Ma mentre loro non parlano, dai fatti evince una storia che si sta facendo sempre più seria.