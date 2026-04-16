Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno sul serio: “Sono già una grande famiglia”

La showgirl e l'attore sembrano fare sul serio: la coppia è stata paparazzata insieme alle figlie di lei, Sole e Celeste, durante una passeggiata

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Claudia D'Alessandro

Giornalista, esperta di Spettacolo e Content Editor

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

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Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno sul serio: “Sono già una grande famiglia”
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Giulio Berruti e Michelle Hunziker
Quali sono le novità su Michelle Hunziker? Come procede la relazione di Giulio Berruti? Chi sono le figlie di Michelle Hunziker?

Fanno già le prove da famiglia allargata Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La loro relazione procede a gonfie vele: la coppia ha intenzioni serie, tanto da essere paparazzata insieme alle figlie della showgirl, Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, prove tecniche di famiglia

Non potrebbe andare meglio la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La showgirl e l’attore sono sempre più affiatati e innamorati e non hanno voglia di nascondersi. La loro relazione è ormai sotto i riflettori, nonostante non ci siano ancora stati comunicati ufficiali.

Ma di fronte a certi gesti, le formalità non servono: Hunziker e Berruti sono stati paparazzati insieme da Diva e Donna durante una passeggiata a Milano. In loro compagnia, le figlie della conduttrice, Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, conclusosi nel 2022.

Il settimanale titola: “Michelle Hunziker presenta il nuovo compagno alle figlie. Con Berruti fa sul serio e sono già una grande famiglia“. Sorpresi in strada con le due bambine, i due non si sono sottratti allo sguardo indiscreto degli obiettivi dei fotografi, che li seguono passo passo. Hanno sfoggiato il loro sorriso migliore, sereni, dimostrando che il loro legame è già saldo e pronto a compiere passi importanti.

Nel frattempo si avvicina il matrimonio di Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle Hunziker, che convolerà a nozze con il compagno storico Goffredo Cerza il prossimo 4 luglio. E tutti si aspettano che Berruti faccia la sua apparizione al fianco della madre della sposa.

Il weekend di passione (e affetti) a Marrakech

Che Michelle Hunziker e Giulio Berruti avessero voglia di fare sul serio l’avevano già dimostrato durante il weekend di Pasqua a Marrakech, quando i due hanno trascorso qualche giorno di relax e divertimento insieme agli amici e alle figlie di lei, Sole e Celeste. Un passaggio importante per la loro storia, che dimostra di non essere un flirt passeggero, con il desiderio di stare insieme e viversi la quotidianità.

La loro è una relazione ancora fresca ma già salda: il primo incontro risale allo scorso dicembre, in Svizzera, durante un evento. I due si conoscevano già da tempo, ma da allora la loro frequentazione è diventata sempre più assidua, e quello che era nato come un legame lontano dai riflettori è diventato ben presto al centro del gossip.

La coppia infatti è stata paparazzata prima a Roma, poi in Svizzera durante un weekend fuori porta, e ancora dietro le quinte di Battiti Live Spring, il nuovo programma Mediaset che la showgirl svizzera ha registrato a marzo a Ferrara. La showgirl e l’attore non hanno voglia di nascondersi e l’hanno dimostrato anche in Marocco.

Un weekend “bollente”, come riportato dagli ultimi avvistamenti dei due: “La coppia ha dimenticato di trovarsi in un luogo pubblico, con i loro amici e gli altri clienti dell’albergo a un metro di distanza, e ha iniziato a scambiarsi effusioni, man mano, sempre più ‘calienti’“. La situazione “si è fatta così bollente che Michelle, che in passato è sempre stata riservata e poco incline alle effusioni in pubblico, ha perso il controllo ed è “saltata addosso” a Giulio, sdraiandosi su di lui e baciandolo con trasporto…”.

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