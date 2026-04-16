Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno sul serio: “Sono già una grande famiglia”

La showgirl e l'attore sembrano fare sul serio: la coppia è stata paparazzata insieme alle figlie di lei, Sole e Celeste, durante una passeggiata

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IPA Giulio Berruti e Michelle Hunziker

Fanno già le prove da famiglia allargata Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La loro relazione procede a gonfie vele: la coppia ha intenzioni serie, tanto da essere paparazzata insieme alle figlie della showgirl, Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, prove tecniche di famiglia

Non potrebbe andare meglio la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La showgirl e l’attore sono sempre più affiatati e innamorati e non hanno voglia di nascondersi. La loro relazione è ormai sotto i riflettori, nonostante non ci siano ancora stati comunicati ufficiali.

Ma di fronte a certi gesti, le formalità non servono: Hunziker e Berruti sono stati paparazzati insieme da Diva e Donna durante una passeggiata a Milano. In loro compagnia, le figlie della conduttrice, Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, conclusosi nel 2022.

Il settimanale titola: “Michelle Hunziker presenta il nuovo compagno alle figlie. Con Berruti fa sul serio e sono già una grande famiglia“. Sorpresi in strada con le due bambine, i due non si sono sottratti allo sguardo indiscreto degli obiettivi dei fotografi, che li seguono passo passo. Hanno sfoggiato il loro sorriso migliore, sereni, dimostrando che il loro legame è già saldo e pronto a compiere passi importanti.

Nel frattempo si avvicina il matrimonio di Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle Hunziker, che convolerà a nozze con il compagno storico Goffredo Cerza il prossimo 4 luglio. E tutti si aspettano che Berruti faccia la sua apparizione al fianco della madre della sposa.

Il weekend di passione (e affetti) a Marrakech

Che Michelle Hunziker e Giulio Berruti avessero voglia di fare sul serio l’avevano già dimostrato durante il weekend di Pasqua a Marrakech, quando i due hanno trascorso qualche giorno di relax e divertimento insieme agli amici e alle figlie di lei, Sole e Celeste. Un passaggio importante per la loro storia, che dimostra di non essere un flirt passeggero, con il desiderio di stare insieme e viversi la quotidianità.

La loro è una relazione ancora fresca ma già salda: il primo incontro risale allo scorso dicembre, in Svizzera, durante un evento. I due si conoscevano già da tempo, ma da allora la loro frequentazione è diventata sempre più assidua, e quello che era nato come un legame lontano dai riflettori è diventato ben presto al centro del gossip.

La coppia infatti è stata paparazzata prima a Roma, poi in Svizzera durante un weekend fuori porta, e ancora dietro le quinte di Battiti Live Spring, il nuovo programma Mediaset che la showgirl svizzera ha registrato a marzo a Ferrara. La showgirl e l’attore non hanno voglia di nascondersi e l’hanno dimostrato anche in Marocco.

Un weekend “bollente”, come riportato dagli ultimi avvistamenti dei due: “La coppia ha dimenticato di trovarsi in un luogo pubblico, con i loro amici e gli altri clienti dell’albergo a un metro di distanza, e ha iniziato a scambiarsi effusioni, man mano, sempre più ‘calienti’“. La situazione “si è fatta così bollente che Michelle, che in passato è sempre stata riservata e poco incline alle effusioni in pubblico, ha perso il controllo ed è “saltata addosso” a Giulio, sdraiandosi su di lui e baciandolo con trasporto…”.