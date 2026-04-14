Michelle Hunziker, la confessione su Giulio Berruti: “Mi fa perdere il controllo”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Michelle Hunziker e Giulio Berruti

La passione sarebbe travolgente tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La showgirl avrebbe confessato alle amiche più care che l’attore le farebbe “perdere il controllo”, slancio che è stato confermato dal focoso weekend di Pasqua in Marocco, dove la coppia non si è risparmiata tra effusioni e carezze in pubblico.

Michelle Hunziker, passione travolgente con Giulio Berruti

Quella che era cominciata come una semplice simpatia si è ben presto trasformata in qualcosa di più. Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno ormai coppia fissa da qualche tempo e pare che tra i due la passione sia travolgente. Le immagini pubblicate dall’ultimo numero di DiPiù non lasciano spazio a dubbi: nonostante il loro sentimento sia sbocciato da poco, tra i due l’intesa è talmente evidente che la conduttrice avrebbe confessato alle amiche più care: “La passione è forte. Mi fa perdere il controllo”.

Complice anche l’atmosfera esotica del weekend di Pasqua a Marrakech, fatto di “passeggiate mano nella mano” e “sguardi difficili da nascondere”, durante il quale i due avrebbero vissuto il loro amore senza nascondersi.

“La coppia – si legge sul settimanale – ha dimenticato di trovarsi in un luogo pubblico, con i loro amici e gli altri clienti dell’albergo a un metro di distanza, e ha iniziato a scambiarsi effusioni, man mano, sempre più ‘calienti’“. La situazione “si è fatta così bollente che Michelle, che in passato è sempre stata riservata e poco incline alle effusioni in pubblico, ha perso il controllo ed è “saltata addosso” a Giulio, sdraiandosi su di lui e baciandolo con trasporto…”, continua il giornale.

Le foto pubblicate da DiPiù sono evidenti: la showgirl ha preso il telo da bagno e lo ha usato per nascondersi, “così da potere continuare a lasciarsi andare alla passione senza essere vista in faccia, rendendosi irriconoscibile”.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, un amore vissuto alla luce del sole

Da quando hanno iniziato a frequentarsi, Michelle Hunziker e Giulio Berruti hanno vissuto il loro amore alla luce del sole. Il primo incontro risale allo scorso dicembre, in Svizzera, durante un evento. E da allora la frequentazione è cresciuta gradualmente, tra appuntamenti lontani dalla curiosità mediatica e apparizioni sempre più frequenti.

Nessuna dichiarazione pubblica per la showgirl e l’attore, ma una serie di avvistamenti e paparazzate che non hanno fatto che confermare una relazione che procede a gonfie vele. Del resto la scelta di trascorrere insieme il fine settimana di Pasqua con famiglia e amici non può che confermare che si tratta di una storia già ben salda. A svelarlo è stata una foto di gruppo pubblicata sui social da Jonathan Kashanian: uno scatto tra amici, che però non lascia spazio a dubbi. Michelle e Giulio Berruti hanno posato insieme e sorridenti, tra i tanti amici, tra cui Nunzia De Girolamo, Francesco Boccia e l’imprenditrice Elena Alberti.

Di fatto, la prima foto social che “ufficializza” la coppia. Ma a segnare un passaggio importante è stata la presenza delle figlie della showgirl, Sole e Celeste Trussardi, elemento che di certo non è passato inosservato. Una vacanza tra tramonti, relax e tanto divertimento, vissuta con naturalezza e tanta voglia di stare insieme.