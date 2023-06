Silvio Berlusconi, l’addio della prima moglie Carla Elvira Dall’Oglio

Un amore durato 15 anni e due figli, Marina e Pier Silvio, che hanno cresciuto insieme. L’addio di Carla Elvira Dall’Oglio a Silvio Berlusconi, morto a 86 anni a Milano il 12 giugno 2023, parla di un amore che si è trasformato ma che non si è esaurito col tempo. Le sue parole sono infatti cariche d’affetto e gratitudine, per gli anni trascorsi insieme e per il padre che ha saputo essere. Lei, riservatissima, aveva mantenuto un ottimo rapporto con il suo ex marito, al quale ha voluto porgere il suo ultimo saluto attraverso un necrologio comparso su Corriere della Sera.

L’addio del primo amore di Silvio Berlusconi

“Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito”, scrive Carla Elvira Dall’Oglio, nota per la sua riservatezza e per il grande amore che nutre per i suoi figli, Marina e Pier Silvio, che ha visto crescere insieme al suo ex marito.

Non ha mai concesso interviste e, di rado, si è vista in pubblico. Inoltre, non ha mai commentato la separazione da Silvio Berlusconi, che l’aveva lasciata per Veronica Lario, la bellissima attrice di cui si era invaghito durante una recita al Teatro Manzoni di Milano. Carla Dall’Oglio ha continuato a condurre la sua vita senza lasciarsi stuzzicare dal fascino dei riflettori e oggi, nel giorno più duro per i suoi due figli, ha voluto essere presente per ricordare gli anni felici che ha trascorso al fianco dell’ex Cavaliere.

La storia d’amore tra Carla Dall’Oglio e Silvio Berlusconi

Si conoscono da giovanissimi e di certo si può parlare di colpo di fulmine. Si sono sposati nel 1965 e, dopo un anno, nasce la prima figlia Maria Elvira che conosciamo tutti come Marina. È la figlia maggiore e la prediletta di Silvio Berlusconi, certamente è quella che gli somiglia maggiormente sotto il profilo caratteriale più determinato. È con lei che vediamo Carla Dall’Oglio, per l’ultima volta a un evento pubblico, in occasione della consegna dell’Ambrogino d’Oro.

Nel 1969 nasce Pier Silvio, ad dell’impero Mediaset, che l’ha resa nonna di tre nipoti (Lucrezia Vittoria, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina) e bisnonna di una nipotina. L’amore con Silvio Berlusconi è durato 15 anni, fino all’incontro fatale di lui con Veronica Lario. Si sono separati ufficialmente nel 1985 ma, tra loro, è rimasto un rapporto di profonda stima e rispetto, che sono durati fino alla fine.

Silvio Berlusconi è morto nella sua stanza, al primo piano dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dopo aver lottato a lungo contro un’aggressiva forma di leucemia. Non è quindi riuscito nel suo ultimo intento: quello di morire ad Arcore, nella sua amatissima Villa San Martino, dov’è stata allestita la camera ardente privata alla quale hanno accesso solo familiari e amici. Salta quella pubblica, che avrebbe dovuto trovare spazio all’interno dello studio 20 di Cologno Monzese, per ragioni di ordine pubblico. L’ultimo saluto all’ex Premier, con funerali di Stato, è programmato per il 14 giugno 2023, presso il Duomo di Milano. Per quel giorno, è stato proclamato lutto nazionale.