L’addio di Francesca Pascale a Berlusconi dopo i funerali: “Un vuoto enorme”

Ai funerali di Silvio Berlusconi, hanno presenziato (quasi) tutte le donne della sua vita. La “Last Lady”, Marta Fascina, in prima fila vicina ai figli dell’ex “Cav”; l’ex moglie, Veronica Lario, in seconda fila con i suoi nipoti. Dietro, invece, l’ex Francesca Pascale, con cui ha condiviso dieci anni della sua vita. Tutte insieme riunite per l’ultimo saluto, tra forti emozioni e inevitabili ricordi. A parlare dopo l’addio è stata la Pascale, oggi sposata con Paola Turci, destinando ancora una volta parole importanti per Berlusconi.

Francesca Pascale, le parole dopo i funerali di Silvio Berlusconi

L’arrivo di Francesca Pascale all’ultimo saluto di Silvio Berlusconi, avvenuto il 14 giugno al Duomo di Milano (GUARDA LE FOTO), non è passato inosservato. Proprio lei che è stata per dieci anni la compagna dell’ex Premier, non ha nascosto il dolore per la sua scomparsa. Dopo aver rotto il silenzio, commentando la morte di Silvio con parole importanti, ha voluto aggiungere ulteriori frasi di stima e affetto per quello che c’è stato tra loro, e non solo.

“Non esiste al mondo un’altra persona come Berlusconi”, ha detto a LaPresse, parlando di chi potrebbe prendere il suo “posto”. Ancora presto per dirlo, e soprattutto, chi ha avuto modo di conoscerlo e di stargli al suo fianco, non riesce a immaginare nessun altro come lui. “È una giornata così triste. Profondamente triste, per me non ci sono parole, una cosa che non mi aspettavo nella maniera più assoluta, non c’è una parola che sia giusta in questo momento”.

Il dolore di Francesca Pascale

La Pascale è arrivata al Duomo di Milano defilandosi dai giornalisti in prima battuta. Solamente al termine del rito ambrosiano ha scelto di fermarsi e di onorare la memoria di Berlusconi. “Personalmente, parlo a titolo personale, Berlusconi lascia un vuoto enorme, impossibile da colmare, una persona così stupenda e straordinaria lascia soltanto un vuoto incredibile, tantissimi ricordi stupendi”.

Proprio i ricordi, in momenti come questi, pesano talvolta come macigni. Dal primo incontro, avvenuto a un comizio, fino all’ufficializzazione della relazione nel 2012 – la prima uscita pubblica per il derby Inter-Milan – la Pascale e Berlusconi hanno condiviso un lungo percorso di vita, tanto che si è discusso di matrimonio per un certo periodo di tempo. Poi, la fine dell’amore – ma non dell’affetto – nel 2020. A testimonianza dell’amore che c’è stato, Berlusconi, per le nozze della Pascale con Paola Turci, ha voluto regalare alla coppia dei gioielli dal valore inestimabile.

Le dichiarazioni dopo la morte

Nonostante gli anni di differenza – 49 – la loro storia è stata definita “meravigliosa” dalla Pascale. “Siamo esseri umani: e se c’è stato l’affetto, un sentimento profondo a legare due persone, non lo puoi resettare, non siamo robot. (…) Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui”, ha confessato a La Repubblica. Un discorso più che giusto. Non sono molte le coppie che possono vantare di essere andati oltre l’amore, mantenendo un legame indissolubile, nel nome dei ricordi e del forte sentimento provato. Su Instagram, nella serata del 14 giugno, la Pascale ha anche condiviso una story con sfondo nero e un singolo cuore bianco.