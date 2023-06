Pier Silvio Berlusconi, il discorso a sorpresa dopo l’ultimo saluto al papà

I funerali di Silvio Berlusconi si sono tenuti il 14 giugno al Duomo di Milano. Per l’ultimo saluto, tante presenze, dalla politica allo sport, fino ai personaggi legati al mondo dello spettacolo e in particolare a Mediaset. Proprio i dipendenti della Rete hanno voluto far sentire vicinanza e supporto a Pier Silvio, organizzando una piccola sorpresa dopo l’ultimo saluto al papà.

Pier Silvio Berlusconi, la sorpresa dei dipendenti Mediaset

L’addio al “Cav” ha mostrato un lato inedito e privato della famiglia Berlusconi. In prima fila al Duomo di Milano, i cinque figli: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Vicino a Maria Elvira – il nome all’anagrafe di Marina – Marta Fascina, chiusa nel suo dolore e sostenuta proprio dai figli di Silvio Berlusconi. Un momento che, volente o nolente, passerà alla storia: il gesto di pace tra Marina e Marta, la vicinanza di Maria De Filippi (che si è vestita di bianco omaggiando Silvio) a Silvia Toffanin.

Dopo i funerali, i dipendenti Mediaset hanno voluto fare una piccola sorpresa a Pier Silvio Berlusconi, facendosi trovare nello studio 20 di Cologno Monzese. Un gesto molto apprezzato da Pier Silvio, che non ha nascosto l’emozione. I lavoratori hanno scelto di trattenersi oltre la giornata lavorativa per attendere proprio il ritorno del vicepresidente, per un ultimo saluto insieme al “papà” di Mediaset.

Il discorso di Pier Silvio Berlusconi

Dopo il dolore, il momento di raccoglimento; dopo i funerali con rito ambrosiano, una sorpresa, per far comprendere anche la vicinanza dei dipendenti alla famiglia Berlusconi. “La sorpresa ha lasciato di sasso Pier Silvio”, hanno riportato le testate. Tanto che, di fronte a tutto quell’affetto, non ha potuto fare a meno di far sentire a sua volta tutto il sostegno che ci si aspetterebbe in un momento del genere.

“Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza, però, ragazzi, da stasera, da domani, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita”. Un discorso di incoraggiamento da parte di Pier Silvio, totalmente improvvisato, “a caldo”, senza parole da leggere né fili conduttori da seguire.

“Papà era orgoglioso della nostra azienda, grazie. È come se vi avesse amato uno per uno. Da domani torniamo a essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro”, ha aggiunto, per poi terminare con una frase che riassume il lavoro di Mediaset stessa: “Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà”.

L’applauso dei dipendenti Mediaset

Al termine del discorso, un lungo e commosso applauso da parte dei dipendenti, in memoria di Silvio. “Io vi amo, grazie, siete un pezzo enorme della mia vita, della nostra vita”, le ultime parole di Pier Silvio prima di congedarsi, riportate da Fanpage. In prima fila tra i dipendenti anche un volto noto, ovvero quello di Gerry Scotti, uno dei presentatori-simbolo della Rete. Proprio ai dipendenti, Pier Silvio ha dedicato parole profonde nella lettera-ricordo del papà: “Io da solo non avrei potuto fare nulla”, riconoscendo il grande valore di ciascuno di loro.