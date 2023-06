Marta Fascina e Marina Berlusconi: il gesto di pace al funerale di Silvio Berlusconi

Marta Fascina e Marina Berlusconi sono arrivate tenendosi per mano al funerale di Silvio Berlusconi. Un gesto solo all’apparenza banale, ma in realtà per niente scontato, che rimarrà una delle immagini più iconiche e ricordate della celebrazione. Tutta la famiglia ha partecipato, i figli Barbara, Eleonora, Luigi, quelli nati dal secondo matrimonio, e poi Pier Silvio e il fratello minore Paolo. Attorno a loro rappresentanti di spicco della politica italiana, da Sergio Mattarella a Giorgia Meloni, e del mondo dello spettacolo (GUARDA LE FOTO).

Marta Fascina e Marina Berlusconi: il gesto di pace

La primogenita e l’ultima compagna dell’ex premier si sono presentate così, mano nella mano, a favore di telecamera, prima di entrare nel Duomo di Milano per la celebrazione del funerale di Stato di Silvio Berlusconi. Si chiude un capitolo di storia, “un’era”, a detta di qualcuno. Quello che è certo è che per la famiglia del Cavaliere, deceduto nella mattinata di lunedì 12 giugno, si apre una nuova fase, tutta nuova, che guarda al futuro, prima di tutto politico e imprenditoriale, ma anche famigliare. Quella lasciata da Berlusconi è infatti una compagine vasta e potente, dai figli e figlie al fratello, sono in molti a essere a capo di importanti aziende e per reggere il colpo della sua scomparsa dovrà fare affidamento a figure forti, in grado di tenere tutti uniti. Che siano Marta e Marina a poter farsi carico di questo difficile scettro?

Fonte: Getty Images

Nel clima commosso che ha circondato la famiglia durante tutta la cerimonia non è sfuggito il dettaglio delle mani intrecciate di Marina Berlusconi e Marta Fascina, due donne centrali nella vita di Silvio. Una la prima figlia, nata nel 1966 dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. L’altra l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, arrivata dopo la fine del rapporto con Francesca Pascale. I due hanno celebrato un “quasi matrimonio” nel 2022, in realtà una festa in onore del loro amore, ed erano ormai inseparabili, nella vita privata così come nel lavoro, nonostante avesse ben 53 anni in meno del suo compagno.

Le due donne unite

Mano nella mano nel dolore. Mano nella mano nell’entrata in un nuovo capitolo della famiglia Berlusconi, che vede in loro il perno centrale delle attività e del ricordo di Silvio, materiale unificante di tutto. Un intreccio che ribalta quanto detto da molti soprattutto negli ultimi giorni: c’era chi ha ipotizzato una rivalità tra le due o degli asti nascosti dietro alla facciata bonaria. Marta e Marina spazzano via ogni dubbio semplicemente camminando all’unisono verso il saluto più temuto.

Non solo. Un altro momento carico di emozioni per i presenti e per gli spettatori da casa è stato il momento del saluto del feretro sul sagrato del Duomo. Le due sono ancora una volta insieme un passo in avanti rispetto agli altri famigliari. Sempre insieme hanno accarezzato la bara prima che si allontanasse per tornare ad Arcore.

Funerale di Silvio Berlusconi: chi c’era alla cerimonia

Una cerimonia inevitabilmente partecipatissima quella svoltasi nel Duomo di Milano alle 15:00 di mercoledì 14 giugno. Sono stati circa 2.300 i partecipanti alle esequie del Cavaliere. Ad invadere piazza Duomo centinaia di bandiere, striscioni e cori: sono state circa 9 mila le persone radunate nella piazza per assistere in diretta alla cerimonia da due maxischermi posizionati ai lati della piazza.

Ai funerali erano presenti le personalità della politica italiana e internazionale, il mondo del calcio e della tv, uniti in un caloroso abbraccio attorno alla famiglia del Cavaliere. In prima fila i 5 figli e Marta Fascina, scoppiata in un pianto a dirotto all’ingresso della bara in chiesa. A rendere omaggio a Berlusconi anche l’ex moglie Veronica Lario (vicino alla moglie del figlio Luigi, Federica, e a uno dei nipoti). Poco più indietro, sempre tra le prime file riservate alla famiglia, Gianni Letta, accompagnato dal figlio Giampaolo; nella stessa fila Fedele Confalonieri. Presente anche la ex compagna del Cavaliere Francesca Pascale. A dare l’ultimo saluto a Berlusconi Orban, Draghi e Bossi in sedia a rotelle, oltre alla premier Meloni e al presidente Mattarella.