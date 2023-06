Funerali Berlusconi: Maria De Filippi in bianco. Il significato del suo look

Fonte: Getty Images Funerali Silvio Berlusconi, la commozione della famiglia e dei vip

Il Duomo di Milano gremito per i funerali di Silvio Berlusconi. Vip, industriali, politici, Giorgia Meloni compresa, sono tutti vestiti a lutto. Fa eccezione solo Maria De Filippi che si presenta nella cattedrale con una camicia bianca. Non si tratta né di una svista né di un affronto al Cavaliere ma una scelta coerente e precisa che nasconde un significato segreto che è il più grande omaggio che poteva fare al suo Presidente.

Reduce da un grave lutto, la perdita del marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi non poteva mancare ai funerali di Silvio Berlusconi. Lei è una delle colonne portanti di Mediaset ma non solo. È piuttosto “una di famiglia”, come l’ha definita Cesara Buonamici durante la diretta delle esequie in onda su Canale 5.

Maria De Filippi, il significato della sua camicia bianca

Non è un caso dunque che la De Filippi si sia seduta in Duomo tra i membri della famiglia Berlusconi, proprio accanto a Silvia Toffanin che è la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Le due presentatrici si sono salutate con affetto, scambiando qualche battuta. Dal labiale della Toffanin si è letto un “Mamma mia”, probabilmente riferito al tragico evento che ha colpito la sua famiglia ma anche l’Italia intera, perché – come ha ricordato Iva Zanicchi – “Berlusconi è stato un uomo molto generoso con tutti”, sempre disponibile ad aiutare gli altri.

Ma quello che colpisce delle immagini che arrivano dal Duomo di Milano dove si tengono i funerali è la scelta di Maria De Filippi di indossare una camicia bianca. Di certo un look non convenzionale per un funerale comune, figurarsi per un funerale di Stato. Ma l’outfit di Maria non è segno di trascuratezza o di mancanza di rispetto. In realtà, lei ha voluto omaggiare Silvio Berlusconi fino all’ultimo e fino al più minimo dei dettagli.

Come ha rivelato la giornalista Elena Guarnieri, che conosceva Berlusconi e segue la diretta dei funerali per Mediaset, Berlusconi diceva a tutti di vestirsi di chiaro e possibilmente di farsi biondi, evitando il nero perché non lascia passare la luce. Dunque, la De Filippi non ha fatto altro che mettere in pratica uno dei tanti consigli che Berlusconi era solito dare ai suoi dipendenti e amici.

Maria De Filippi, le lacrime per Berlusconi

Maria è stata l’unica ad avere il coraggio di sfidare il dress code in simili occasioni, di attirarsi le critiche di chi si scandalizza troppo facilmente perché non sa cosa c’è dietro a questa precisa scelta che è appunto il più tenero degli omaggi che poteva fare nel giorno dell’addio al suo Presidente. E mentre passa il feretro, la De Filippi fatica a trattenere le lacrime preferendo girarsi per evitare di essere travolta dalla commozione.