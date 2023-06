Berlusconi, scoppia il caso D’Urso e Maria De Filippi vola per “Temptation Island”

Fonte: ANSA Funerali Silvio Berlusconi, la commozione della famiglia e dei vip

I funerali di Silvio Berlusconi hanno segnato la fine di un’epoca. E la prova sta nella messa da parte di Barbara D’Urso e nella camicia bianca di Maria De Filippi che si è distinta dalla folla vestita in nero, pronta a partire per la Sardegna senza perdere nemmeno un minuto nella realizzazione di Temptation Island. Ma procediamo con ordine.

Il caso Barbara D’Urso

Si tratta proprio di dirlo: è nato “il caso Barbara D’Urso”. È da tempo ormai che la stella della presentatrice è in fase calante. Dall’avere più programmi di punta in contemporanea, è rimasta con solo Pomeriggio Cinque, senza per altro riscontrare particolare clamore. Che fosse stata in qualche modo messa da parte, era ormai chiaro a tutti. Al punto che si sono susseguite anche diverse indiscrezioni su un suo possibile passaggio in Rai. La D’Urso poi ha fatto chiarezza durante l’ultima puntata del suo show confermando che a settembre tornerà su Canale 5, restando quindi a Mediaset. Eppure…. Eppure qualcosa è cambiato.

E si è visto ai funerali di Silvio Berlusconi che si sono tenuti nel Duomo di Milano, mercoledì 14 giugno. Nella cattedrale erano presenti le più alte cariche delle Stato, compresi Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, i rappresenti dell’industria italiana e numerosissimi vip, da Gerry Scotti a Maria De Filippi, da Federica Panicucci a Silvia Toffanin. Le telecamere di Mediaset presenti alla funzione hanno indugiato parecchio sui volti commossi delle tante star presenti. Salvo su Barbara D’Urso, tanto da chiedersi se la presentatrice avesse preso parte o meno alle esequie.

Barbarella c’era, vestita con un abito in pizzo nero. Ma come è accaduto al Principe Harry durante l’incoronazione di Carlo, sembra che sia stata se non proprio esclusa, emarginata dalle riprese che su di lei sono state molto rare. Questo dettaglio, magari del tutto casuale, ha sollevato una serie di dubbi sul reale rapporto tra la D’Urso e l’azienda. Lei non si scompone e tranquillizza i suoi fan condividendo su Instagram una serie di scatti in pigiama di seta bianco mentre si concede una dolce colazione “col cuore”.

Maria De Filippi ha fatto click per Temptation Island

Altro pilastro di Mediaset su cui si è catalizzata l’attenzione ai funerali di Berlusconi è stata Maria De Filippi. Il suo look bianco non è passato inosservato, ma ha una spiegazione molto semplice quanto tenera. Ha voluto rendere omaggio al Presidente, seguendo il suo consiglio di vestirsi sempre di bianco.

Ma oltre al suo outfit, ha fatto molto discutere quello che ha fatto dopo le esequie. Infatti, ha fatto “click” come ha detto Pier Silvio Berlusconi nel suo discorso all’azienda. Queste le sue parole: “Da domani, però, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita”. E così Maria è subito partita per la Sardegna, per non perdere nemmeno un minuto nella lavorazione di Temptation Island che andrà in onda a fine giugno e avrà come conduttore Filippo Bisciglia.