Barbara D’Urso, Netflix la vuole per un reality. L’indiscrezione

È tra le conduttrici più amate del piccolo schermo, stiamo parlando di Barbara D’Urso volto di Mediaset ma, stando alle tante indiscrezioni, voluta anche da altre realtà. Le ultime voci la vedrebbero richiestissima da Netflix, il colosso dello streaming a quanto pare la vorrebbe per un reality.

C’è da dire che Barbara D’Urso è un vulcano: ha tantissimi progetti di lavoro in corso, che porta avanti con altrettanta passione. Da Pomeriggio Cinque, dal lunedì al venerdì, al teatro, passando per il podcast Amiche Mie.

In una recente intervista, una sua risposta un po’ sibillina sul futuro, aveva aperto le porte alla possibilità di vederla in Rai, ora è spuntata l’indiscrezione del reality su Netflix. Del resto, lei si è di recente definita la “donna delle sorprese” e quindi possiamo aspettarci di tutto.

Barbara D’Urso, l’indiscrezione su Netflix: cosa sappiamo

La proposta sarebbe già sul tavolo della conduttrice: a quanto pare Netflix vorrebbe Barbara D’Urso alla conduzione di Love Never Lies un reality dedicato alle coppie. L’indiscrezione è stata resa nota da Affaritaliani.it e sembrerebbe che la piattaforma streaming voglia la presentatrice già dal prossimo anno per la versione italiana di un format che già è visibile su Netflix nelle sue declinazioni spagnola e polacca.

Una copia di Temptation Island, programma che presto tornerà su Canale 5? No, ma qualcosa di simile. Si tratta sempre, infatti, di testare la tenuta delle coppie su due aspetti fondamentali dei legami sentimentali: fiducia e tentazioni. Secondo Affaritaliani.it: “Netflix, ci dicono, la sta corteggiando in ogni modo per ‘strapparla’ da Cologno Monzese – si legge – Potrebbero essere decisive le prossime settimane, ma Netflix sembra aver deciso: vuole Barbara d’Urso”.

Dalla diretta interessata non sono arrivate smentite ma neppure conferme, certo è che Barbara D’Urso nel corso della sua lunga carriera ha dato prova di sapersi destreggiare molto bene alla conduzione di programmi sempre diversi, compresi i reality show: dal Grande Fratello a La Fattoria, senza dimenticare l’esperienza più recente di La Pupa e il Secchione.

Le indiscrezioni sulla carriera e le parole di Barbara D’Urso

Ciclicamente emergono indiscrezioni in merito alla carriera di Barbara D’Urso: da chi la voleva a un passo dall’addio a Mediaset, alle ipotesi di un passaggio in Rai, fino alle ultime voci di una proposta Netflix.

Proprio di recente la conduttrice ha parlato della sua vita professionale, lo ha fatto dalle pagine del settimanale Gente a cui aveva rivelato qualche aspetto del suo carattere e un commento sul suo futuro professionale.

Quest’anno, infatti, la presentatrice è alla guida solamente di Pomeriggio Cinque, dopo anni in cui la sua presenza sul piccolo schermo era molto più massiccia: “La tv per me è un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane – ha spiegato -. Quando hanno chiuso i miei programmi? Ho detto: ‘Perfetto, mi invento altre cose’. Prima ne facevo tre contemporaneamente? Ora ne faccio quattro, pensi un po’! Faccio Pomeriggio Cinque, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda serie, e poi il Metadurso…”.

Insomma, tantissimi impegni ma anche apertura verso nuove esperienze, come era emerso dalla sua risposta in merito a un possibile futuro in Rai: “Con me tutto può̀ sempre accadere: sono la donna delle sorprese”.

Nessuna porta chiusa, quindi, e chissà che il prossimo anno non la si possa ammirare in una nuova avventura professionale.