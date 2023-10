Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Il 2023 è un anno davvero di cambiamento per Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, ha dovuto lasciare i suoi impegni televisivi a Mediaset, per volere di Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto rivoluzionare la linea editoriale della rete. Al suo posto è stata scelta Myrta Merlino come conduttrice di Pomeriggio5. Una scelta, questa, che ha lasciato dietro di sé diverse polemiche. Malgrado il dispiacere, Barbara D’Urso ha fatto i suoi auguri alla giornalista per la nuova stagione del programma televisivo e, il giorno prima dell’inizio della nuova stagione di Pomeriggio5, la conduttrice è volata via dall’Italia per trasferirsi in Inghilterra.

Da qui, l’amata conduttrice televisiva aggiorna il suo pubblico sulla sua nuova vita londinese con degli scatti condivisi sul suo account Instagram ufficiale. Di recente alcune indiscrezioni rivelerebbero la motivazione di questo viaggio all’estero del volto noto della televisione italiana.

Barbara D’Urso: i rumors sul suo possibile nuovo progetto artistico

Barbara D’Urso si è trasferita a Londra nel settembre scorso. La conduttrice televisiva ha raccontato diverse volte su Instagram, di star frequentando un corso di lingua inglese nella capitale oltre Manica. Di recente si è parlato anche di un suo ritorno in Italia e a Mediaset. Infatti, Antonio Ricci ha rivelato di volerla invitare nella sua trasmissione televisiva Striscia la Notizia, per raccogliere le sue rivelazioni sul suo addio a Mediaset.

Adesso, però, delle nuove indiscrezioni spiegherebbero le motivazioni del trasferimento all’estero della conduttrice televisiva. Secondo quanto rivelato dal settimanale Di Più e riportato da Fanpage, Barbara D’Urso starebbe studiando inglese a Londra per partecipare a un nuovo importante progetto artistico.

Infatti l’attrice avrebbe firmato un contratto con Netflix come protagonista di nuova serie internazionale. Secondo i rumors, il nuovo progetto dell’artista sarebbe già certo: “Ha raggiunto già un accordo”.

Barbara D’Urso su Netflix? I dettagli del nuovo progetto dell’attrice

Barbara D’Urso sarebbe pronta a sbarcare su Netflix con un nuovo progetto da attrice. La famosa conduttrice italiana, infatti, dovrebbe ricoprire un ruolo da protagonista in una nuova serie prodotta dalla fortunata piattaforma di streaming. Secondo le indiscrezioni, Barbara D’Urso avrebbe deciso di recarsi in Inghilterra proprio per approfondire la sua conoscenza dell’inglese e poter prendere parte all’ambizioso progetto: “La lingua la conosce, ma deve migliorare per rendere i dialoghi più fluenti”.

Presto, l’attrice dovrebbe cominciare a recitare sul set della nuova serie. In particolare l’avvio del progetto sarebbe fissato per l’inizio del 2024: “Quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale”. Infatti a dicembre è fissata la scadenza del contratto dell’artista con Mediaset.

Prima di questa data, però, la conduttrice televisiva farà ritorno in Italia, come rivelato da lei stessa sul suo canale Instagram ufficiale. Infatti Barbara D’Urso ha svelato che i primi di novembre tornerà a recitare nello spettacolo teatrale Taxi a due piazze, che l’ha vista impegnata anche nel corso della prima fase del 2023. Nella commedia, l’attrice interpreta una tassista con una doppia vita, che si deve districare tra due diversi amori. Al suo fianco sul palcoscenico anche Franco Oppini, Gianpaolo Gambi, Barbara Terrinoni, Antonio Rampino e Nico Di Crescenzo.