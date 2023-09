Barbara D’Urso lascia l’Italia prima del debutto di Myrta Merlino a “Pomeriggio Cinque”

Dopo un’estate all’insegna del mare, del sole, della famiglia e degli amici, Barbara D’Urso lascia l’Italia e affronta la sua paura più grande. E sì, perché come dice lei, dobbiamo essere sempre preparati a superare i nostri limiti. Lei lo ha fatto, prendendo di petto il suo terrore per l’aereo, mentre a Roma si prepara il debutto del nuovo Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino. Una coincidenza? Forse. Sta di fatto che la conduttrice partenopea ha preso il volo appena prima della messa in onda dell’inizio. Un modo per voltare pagina, il suo, che le permette di ricominciare da zero.

Barbara D’Urso via dall’Italia per voltare pagina

Il suo cammino prosegue, verso nuovi progetti, nei quali sembra non rientrare la televisione. Di certo non Mediaset. Barbara D’Urso, benché dispiaciuta per essere stata sollevata dalla conduzione di Pomeriggio Cinque, ha reagito col sorriso e ha preso un aereo per una destinazione ancora ignota. Ad accompagnarla, oltre al suo proverbiale ottimismo, anche un cappello rosso a tesa larga con un cuore sulla sommità.

Non ci sarebbe nulla di strano, direte voi, se non fosse che questo viaggio così avventuroso e verso qualcosa di completamente nuovo è iniziato alla vigilia dell’inizio del nuovo Pomeriggio Cinque, guidato da Myrta Merlino. Sulla nuova conduzione, dopotutto, si è già ampiamente espressa. Ritiene infatti che la collocazione del programma sia migliore, con un buon traino e con una durata consona a un contenuto storico qual è quello del pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset. Adesso è però arrivato il momento di guardare avanti e di lasciarsi alle spalle il passato: continuare a rimuginare non serve davvero a niente.

Ha scelto comunque un modo molto particolare per non guardarsi indietro, partendo dalla sua paura più grande. Come ha sempre raccontato, Barbara D’Urso ha paura dell’aereo. Non che non abbia mai volato in vita sua (è stata a Cuba con Cristiano Malgioglio, ad esempio) ma di certo non questo il suo mezzo di locomozione preferito: “Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa. È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura…”, ha scritto sul suo Instagram.

Il nuovo Pomeriggio Cinque al via dal 4 settembre

Intanto, negli studi Mediaset di Roma sta prendendo forma la nuova edizione di Pomeriggio Cinque, in onda su Canale5 dal 4 settembre e dalle 16,55. Società, costume, politica: questi gli ingredienti del titolo che viene rinnovato, proprio com’era negli intenti di Pier Silvio Berlusconi. Ampio spazio è concesso alla più stretta attualità e agli approfondimenti sui casi più rilevanti.

In modo particolare, Myrta Merlino affronta il delicato tema sulla violenza contro le donne purtroppo praticata in tutte le sue forme, da quella fisica a quella psicologica. La squadra di autori, insieme alla nuova conduttrice, ha lavorato duramente per tutta l’estate con l’obiettivo di arrivare pronti all’inizio di settembre. Pomeriggio Cinque parte inoltre in anticipo rispetto a La Vita in Diretta di Alberto Matano, suo diretto competitor nella medesima fascia. Una bella sfida, per la giornalista ex La7, che ha raccolto il testimone inaspettatamente. Era infatti destinata a un altro tipo di programma, su Rete4, dove invece è protagonista Bianca Berlinguer.