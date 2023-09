Myrta Merlino debutta con “Pomeriggio Cinque”: la stoccata inaspettata a Barbara D’Urso

Un debutto ricco di emozioni quello di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque: la giornalista ha finalmente preso le redini dello show della fascia pomeridiana di Canale 5, lasciandosi alle spalle la pesante eredità di Barbara D’Urso, che in queste ultime settimane non si è certo risparmiata, tra dichiarazioni al vetriolo e la volontà di ricominciare, lontana da Mediaset. E così la nuova conduttrice, con una mossa inaspettata, ha voluto dedicare le sue prime parole nello show proprio a chi l’ha preceduta.

Myrta Merlino, debutto emozionante a Pomeriggio Cinque: le parole su Barbara D’Urso

Dopo settimane di botta e risposta sul piccolo schermo, sui giornali e sui social, speravamo che Myrta Merlino ci regalasse l’ultima (forse?) parola sulle tensioni con Barbara D’Urso. La giornalista ha debuttato – senza nascondere la sua grande emozione – con la nuova stagione di Pomeriggio Cinque.

Un nuovo inizio che in tanti aspettavano, con uno show rinnovato per renderlo più affine alle sue corde: meno intrattenimento e più temi di attualità e politica, proprio com’era negli intenti di Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice per l’inizio della sua nuova avventura ha scelto un completo total white sobrio ed elegante, con giacca e pantalone morbidi, un look bianco come la pagina che si trova davanti da oggi, tutta da scrivere.

Una sfida di cui conosce bene i rischi, che nonostante tutto ha accolto a braccia aperte: “Le prime sono sempre una grande emozione, ma devo dire che questa è una prima volta molto speciale per me, che dimenticherò mai”, ha esordito Myrta Merlino. “È tutto nuovo per me, in una nuova casa, quella di Canale 5”.

La conduttrice non ha nascosto il suo entusiasmo, quello di ritornare in uno studio con il pubblico, pronta a ricevere tutto il suo supporto e il suo calore. L’emozione di Myrta è palpabile: ha infatti confessato di avere tra gli spettatori anche delle sue care amiche, per avere sostegno durante il suo primo giorno.

E, dopo settimane di scintille e tensioni, non sono mancate le parole dedicate a chi l’ha preceduta, con l’obiettivo di porre fine a una guerra di botta e risposta condotta sui social e sui giornali. “Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione: ciao Barbara, grazie“.

Barbara D’Urso, lo sfogo su Instagram e i nuovi progetti

Mentre Myrta Merlino ha finalmente preso le redini del suo programma, Barbara D’Urso è pronta a buttarsi anima e corpo in nuovi progetti: la conduttrice infatti si è mostrata su Instagram pronta a volare lontana dai dispiaceri delle ultime settimane, pronta a nuove avventure.

Proprio sul suo profilo qualche giorno fa l’ex volto di Mediaset si era lasciata andare a un lungo sfogo sul suo addio alla rete: “Tra pochi giorni prenderà il via la 16esima edizione di Pomeriggio Cinque, la prima senza di me. Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni ed è per me motivo di orgoglio che un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome (…) L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me”.