Fonte: IPA Alessandra Celentano

Nella prima serata del 27 aprile 2024 di Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della fase finale di Amici 2023. I talenti, rimasti nella scuola, si sono dati battaglia per restare in gioco ma, come sempre, sono stati i tre giudici della trasmissione televisiva ad aprire lo show. Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, infatti, sono stati protagonisti di tre esibizioni magistrali che hanno dato avvio alla mostra di talenti.

Non sono mancate, ovviamente, nemmeno le frizioni tra i diversi professori del talent show, che provano, attraverso le diverse gare a due a mettere in evidenza le doti uniche dei loro allievi. Proprio a questo fine, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno schierato due guanti di sfida contro la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La decisione dei due professori, però, non è stata apprezzata molto dai colleghi e tra i diversi insegnanti sono nate delle diatribe.

Guanto di sfida: improvvisazione

Nella prima manche della puntata del 27 aprile 2024 di Amici 2023, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno scelto di scontrarsi per ben due volte con il team dei Zerbi-Cele. Il coreografo ha schierato subito un guanto di sfida, che aveva già proposto in passato. La sfida di danza aveva al centro l’improvvisazione e vedeva scontrarsi Sofia Cagnetti e Marisol Castellanos.

Il maestro di ballo ha spiegato le ragioni che stavano alla base di questa nuova sfida tra le due, affermando che ha apprezzato l’esibizione improvvisata della scorsa puntata ma che la vede ancora troppo dentro la testa e poco nel cuore, quando non ha dei passi stabiliti da replicare. Emanuel Lo ha aggiunto che improvvisare è un modo per imparare a conoscersi, che Marisol Castellanos avrebbe bisogno di esercitarsi su quest’aspetto della danza ma che ad Alessandra Celentano: “Conviene fare finta di niente… Quando si ha davanti un talento bisogna fare un passo indietro e lavorare per quello”.

Emanuel Lo ha voluto rivangare anche vecchi attriti della precedente puntata: “Sei stata maleducata, egoriferita, non hai ascoltato, non hai fatto ascoltare… Non è bello da parte tua vista l’età che hai e il ruolo che ricopri”. Alessandra Celentano, invece, ha reagito disegnando tanti cerchi su una lavagnetta e affermando che il collega non sa come fare a vincere visto che Marisol Castellanos è meglio di Sofia Cagnetti. Quest’ultima, infine, ha vinto la sfida ma anche Cristiano Malgioglio ha affermato che, a suo dire, Emanuel Lo è poco coraggioso.

Guanto di sfida: canto

In seguito Lorella Cuccarini, come il compagno di squadra, ha schierato un guanto di sfida tra Mida e Petit. Anche Rudy Zerbi, però, ha avuto da ridire su questa sfida, affermando che i rivali vogliono vincere a tutti i costi e, invece, fanno i fatini buoni: “Guanto non così tanto di bontà… Non è che un autore scrivo a cottimo… Un autore scrive quanto è ispirato”.

Anche in questo caso, però, la scelta dei Cuccalo è stata premiata perché Mida ha vinto il punto. Michele Bravi ha commentato la sfida congratulandosi con Lorella Cuccarini perché ha schierato, a suo dire, una sfida utile per far crescere il talento di due autori.

Sofia Cagnetti lascia Amici

Al termine della puntata del 27 aprile 2024 di Amici, un altro alunno ha dovuto lasciare la scuola di talenti. Questa volta l’eliminazione è caduta su Sofia Cagnetti, allieva di Emanuel Lo. La ballerina si è dovuta confrontare al ballottaggio con Martina Giovannini, indiscusso talento, seguita da Anna Pettinelli.