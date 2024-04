Amici, anticipazioni stasera 13 aprile: chi è l’eliminato

Fonte: Getty Images "Amici" di Maria De Filippi, le anticipazioni della serata del 13 aprile

Tutto pronto per la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Il programma, che ormai è entrato nella sua fase finale, continua a dare spazio a ballerini e cantanti di grande talento, tutti concentrati per accedere alla finale e, per il più bravo, al titolo di vincitore. Ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda sabato 13 aprile.

“Amici”, le anticipazioni del 13 aprile

Come di consueto, la puntata del serale di Amici è stata registrata all’interno degli studi Elios prima di andare in onda nella serata di sabato. Anche questa volta, le tre squadre capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, si sono sfidate a suon mi manches sotto il professionale e concentratissimo occhio della giuria formata da Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Secondo Superguida Tv, durante la prima manche i giudici hanno estratto la busta, e a sfidarsi sarebbe dovuto essere il team guidato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che hanno ceduto il turno Emanuel e la Cuccarini. I due hanno sfidato proprio Zerbi e Celentano. A finire al ballottaggio sono Petit, Holden e Marisol con Petit che diventa il candidato all’eliminazione finale.

La seconda manche vede sfidarsi ancora una volta le stesse squadre, finendo per far andare al ballottaggio Sarah. Per la terza e ultima mache, la squadra di Rudy Zerbi e Celentano, questa volta, sfida quella guidata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, che perdono vedendo al ballottaggio Lil Jolie e Martina. Proprio Lil Jolie diventa la terza candidata all’eliminazione finale.

Dei tre candidati, il primo a salvarsi risulta essere Petit. Sarà quindi una delle due cantanti ad essere eliminata durante la serata del 13 aprile. Per scoprire chi sarà, però, dobbiamo aspettare che la puntata venga trasmessa. Ad oggi, gli alunni che sono rimasti in gara e che si giocano la finale sono Dustin, Holden, Marisol, Petit, Mida, Sarah Toscano, Sofia Cagnetti, Gaia De Martino (che balla per procura), Lil Jolie e Martina Giovanni.

Gli ospiti della puntata di “Amici” del 13 aprile

Tra una sfida e l’altra, anche in questa puntata Maria De Filippi ha deciso di lasciare spazio a due importanti ospiti. Grande ritorno in studio quello di Gaia Gozzi, che dopo aver cantato il suo ultimo singolo in uscita intitolato Dea saffica, ha ricordato con commozione la sua partecipazione al talent show più seguito di Canale 5.

Da non perdere anche la performance di Vincenzo De Lucia, il comico napoletano che per l’occasione ha voluto imitare la padrona di casa.

Una puntata ricchissima e piena di colpi di scena, quindi, quella di Amici di Maria De Filippi che va in onda sabato 13 aprile a partire dalle 21,30, come sempre su Canale5. I fan più accaniti possono seguirlo in chiaro o in contemporanea su Mediaset Infinity. Per chi invece volesse vederlo in un secondo momento, la puntata rimane disponibile anche nei giorni successivi per la fruizione on demand. La trasmissione vive anche sui social grazie all’hashtag ufficiale che raccoglie migliaia di commenti ogni settimana.