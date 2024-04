Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Il Serale di Amici di Maria De Filippi è entrato nel vivo. I ragazzi si stanno infatti giocando le ultime carte per provare ad accedere alla finale, che non è poi così lontana come sembrerebbe, mentre i Professori che guidano le tre squadre sono più agguerriti che mai. Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono i giudici di questa stagione dell’ultima fase del talent che si conclude con un unico vincitore, com’è accaduto un anno fa con Mattia Zenzola.

Le anticipazioni di Amici del 6 aprile

Non è sabato senza Amici di Maria De Filippi. Dopo l’ingresso dei giudici in studio, si inizia subito con le sfide della serata che hanno visto fronteggiarsi Anna Pettinelli e Raimondo Todaro contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Il primo testa a testa, vinto dal team guidato da Pettinelli, avrebbe scatenato anche un’accesa lite tra la Prof e Cristiano Malgioglio, con Giuseppe Giofrè che sarebbe addirittura intervenuto per placare gli animi. Alla fine della manche iniziale, a finire al ballottaggio sarebbe stata Lucia.

Si riparte con la seconda manche, in cui a trionfare sarebbe stato il team composto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che vincono, mandando al ballottaggio Lil Jolie. Alla fine della terza sfida, ancora vinta da Zerbi-Cele, il nome dell’allievo al ballottaggio è quello di Sofia. La prima a salvarsi da eliminazione certa è stata Lil Jolie, che quindi avrebbe lasciato a sfidarsi Sofia e Lucia. L’eliminato della puntata, che è dunque solo uno, è svelato al termine del Serale di sabato 6 aprile.

Tenere segreto il nome dell’eliminato è un modo per tenere alta l’attenzione in vista della gara di cui si sa praticamente tutto, dato che la registrazione avviene ad alcuni giorni di distanza dalla messa in onda, ed è una tradizione che si mantiene da qualche edizione a questa parte. La presenza costante di Maria De Filippi è rassicurante per gli allievi che sentono la sua voce fino alla fine della loro avventura all’interno della Scuola. L’esclusione dello show non è comunque la fine delle opportunità ma l’inizio di qualcosa che potrebbe portarli molto lontano, proprio com’è accaduto per Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con La noia.

Gli ospiti

La puntata si prospetta davvero ricchissima. Oltre alle sfide a squadre, che vedono fronteggiarsi gli allievi rimasti in gara dopo le prime e discusse eliminazioni, lo studio accoglie non uno ma due ospiti. Immancabile il ritorno di Tananai, che è tornato a cantare dopo una brevissima pausa dalla musica: l’occasione è quella giusta per presentare il suo nuovo singolo – Veleno – che ha cantato proprio in studio. La sua ospitata arriva a una settimana da quella di Ermal Meta, che invece aveva presentato L’ultimo pericolo.

Torna a esibirsi, con uno dei suoi monologhi, anche la bravissima Barbara Foria che intratterrà il pubblico con la sua comicità trascinante. La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda il 6 aprile, dalle 21,30, su Canale5. Il talent show va in onda in contemporanea su Mediaset Infinity e rimane disponibile anche nei giorni successivi per la fruizione on demand. La trasmissione vive anche sui social tramite l’hashtag ufficiale che raccoglie migliaia di commenti ogni settimana.