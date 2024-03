Tananai, esce Veleno: testo e significato della nuova canzone

Fonte: Getty Images Tananai

Il grande silenzio di Tananai è finalmente arrivato al capolinea. Il cantante, che per sei mesi aveva deciso di prendersi una pausa (anche social), è tornato per la gioia dei suoi fan. Un rientro in scena che prende forma grazie a Veleno, il suo nuovo singolo. Scopriamo testo e significato del brano.

“Veleno”, significato della canzone

Aveva deciso di prendersi una pausa: Tananai non è uno di quei cantanti che sente il bisogno di tenere accesi i riflettori anche quando non ha nulla da dire. Proprio per questo motivo, l’artista di Tango e Sesso occasionale ha preferito sparire per un po’, spiegando che “non avendo musica fuori, mi sembrava di rubare il vostro tempo apparendo sul vostro telefono, e ho bisogno di dirvi qualcosa in primis attraverso la musica, altrimenti preferisco stare zitto.” Fortunatamente, ora, Tananai qualcosa da dire lo ha eccome, e ha deciso di farlo con Veleno, il suo ultimo singolo.

Veleno vuole raccontare un amore che richiede risposte: è la storia di un viaggio fatto di rischi, in cui la voglia di viversi, amarsi e mettersi in gioco scalza ogni paura, anche quella di farsi male. Attraverso sguardi, domande e metafore, Tananai canta una storia un po’ tormentata, ma da cui sembra impossibile allontanarsi.

Un brano che pare essere il primo di una lunga serie di nuove canzoni: scritta dallo stesso Tananai, che è anche produttore del brano insieme a Davide Simonetta, Veleno è il promo di una serie di passi verso una nuova fase della sua carriera, nata ufficialmente con la sua Sesso occasionale di Sanremo 2022, per poi continuare con tante grandi hit e con Tango, quinta classificata della kermesse sanremese del 2023.

“Veleno”, testo della canzone di Tananai

Lui stranamente non ricorda

Dov’è che ci siamo già visti?

Dov’è che ci siamo già visti?

E lei ovviamente non ci casca

Io e te non ci siamo mai visti

Io e te non ci siamo mai visti

Belle labbra, tra parentesi

Ma aveva degli occhi un po’ tristi

Aveva degli occhi un po’ tristi

Forse che a crederci

Sono solo i poveri Cristi

Sono solo i poveri Cristi

Ma dimmi che sapore ha

Che so che tu sai di veleno

E col veleno mi avvelenerò

E non lo so chi sei però

Anche d’estate con te tremo

E non va piano questo treno per

Qui sto sotto di te

Tornando da dietro l’angolo lei

Gli dice stuzzicandolo:

Immagini se ci hanno visti?

T’immagini se ci hanno visti?

Preoccuparsi di quello che pensano gli altri lui risponde:

È compito degli scacchisti

È compito degli scacchisti

Ma dimmi che sapore ha

Che so che tu sai di veleno

E col veleno mi avvelenerò

E non lo so chi sei però

Anche d’estate con te tremo

E non va piano questo treno per

Qui sto sotto di te

Non fare quella faccia di chi sa che farà soffrire

Perdere gli aerei e prendere gli inizi

Ma cosa me ne frega, tanto resto qua

Ma dimmi che sapore ha

Che so che tu sai di veleno

E col veleno mi avvelenerò

Io non lo so chi sei però

Anche d’estate con te tremo

E non va piano questo treno per

Qui sto sotto di te