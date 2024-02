Fonte: IPA Apnea, la canzone di Emma a Sanremo 2024

Emma torna in gara al Festival di Sanremo con il brano Apnea. Una canzone da togliere il fiato, sarebbe il caso di dire, come lei stessa d’altronde ha promesso al suo pubblico. Emma è ormai di casa al Teatro Ariston, che l’ha vista calcare il prestigioso palcoscenico della kermesse canora più importante d’Italia anche nelle vesti di co-conduttrice. Emma dalle mille vite, donna e artista che ha affrontato il dolore e scalato le montagne di una vita che non sempre ci rende tutto facile, torna a Sanremo per cantare l’amore. A modo suo.

Apnea, il significato della canzone di Emma

Per Emma Marrone, la cui carriera è cominciata a partire dai banchi del talent Amici di Maria De Filippi, questo è il quarto Festival di Sanremo. Quello del Teatro Ariston “È un palco che mi piace perché regala l’adrenalina. Sanremo è un universo a parte, ti lascia senza fiato, in ‘Apnea’ senza respiro per una settimana, per citare la mia canzone”, ha spiegato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

La sua Apnea è una canzone che parla di amore, di un rapporto “in bilico”, della richiesta di perdono. Emma torna come un fiume in piena a Sanremo, reduce da un periodo tutt’altro che semplice e che l’ha messa di fronte al reale significato di dolore e mancanza (la morte del papà, su tutto). Non a caso afferma che la sua parola d’ordine in questo Festival è “Sorridere. Ho pianto troppo. Stavolta voglio sorridere, ma con il cuore. Finalmente”.

Apnea, il testo di Emma a Sanremo 2024

Una canzone che toglie il fiato, come lei stessa ha sottolineato in una battuta. Ecco il testo integrale di Emma pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni:

Ci incontriamo qui nei corridoi

Di un albergo

E mi chiedo

Se alla fine siamo ancora noi

O è diverso

Io non credo

Trovale tu le parole

Nelle onde del televisore

O del mare

Io

Se avessi un telecomando

Non ti cambierei mai

Io non so dove sto andando

Dimmi tu dove vai

Ti lascio un altro messaggio

Ma che te ne farai

Dimmelo quanto ti manco

Tu già lo sai

È colpa mia

Se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Lasciami stare nel tuo temporale se grandini

Tagliami il cuore se vuoi con un paio di forbici

Chiamo l’avvocato

E gli dico tutto

Che sono cambiata

Che sono distrutta

Da quando sei andato perché

Non ho capito un cazzo di te

Scusami non parliamone più

C’hai ragione tu

È colpa mia se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Dimmi dimmi dimmi se ti va di fare tutto con me

Dimmi che rimani tutto quanto il weekend

Senza fare niente

Senza niente di che

Toglimi il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Suoni elettronici e profondi per un brano che racconta di un amore che sembra aver perso ogni speranza, ma che racchiude tutto il senso della mancanza. Uno di quegli amori che forse dovremmo evitare, ma che inevitabilmente tornano ad abitare i nostri pensieri.