Il bacio tra Emma e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro rimarrà l’apice della terza serata del Festival di Sanremo 2024. Non per voyeurismo o gusto del gossip. No, lo rimarrà perché in una serata, sì, un po’ sottotono, ha risvegliato il pubblico dell’Ariston e da casa. L’amore non c’entra. E, probabilmente, nemmeno il FantaSanremo. A prendersi la scena è stato un momento di sincera amicizia. Il rispetto tra due professionisti che si conoscono, si ascoltano e, a modo loro, si amano.

Emma e Giuliano Sangiorgi, il bacio

“Posso darti un bacio?”. “Sì”. Un rapidissimo scambio di battute e Giuliano Sangiorgi ha baciato sulle labbra Emma. Il tutto è successo a tarda ora, appena prima dell’esibizione sul palco del Teatro Ariston dei Negramaro con il brano Ricominciamo tutto. Proprio il cantante dei Negramaro si è reso protagonista del simpatico siparietto con Emma, anche lei in gara con Apnea.

I due, trovatisi sul palco con Amadeus, hanno scherzato sul fatto che il sorteggio casuale dei cantanti in gara tra chi nella serata si sarebbe dovuto esibire e tra chi avrebbe invece presentato, avesse scelto di far incontrare proprio loro, Emma e Negramaro, tutti salentini. Uniti dalle proprie origini, uniti nel rispetto della reciproca professionalità.

Hanno quindi continuato: “Un saluto alla nostra terra!”. Poi, da parte di Sangiorgi la domanda che ha stupito tutti: “Ti posso dare un bacio?”. Emma risponde affermativamente e i due si scambiano un bacio a stampo, tra gli applausi del pubblico.

Perché non c’entra il FantaSanremo

Una mossa da Fantasanremo? In realtà nessuna delle due: il bacio dà punti solo se dato a una persona del pubblico, spiace per chi ci sperava. La verità è che Emma e Sangiorgi sono amici di lunga data. «Ci portiamo fortuna», dice Emma dopo il bacio.

