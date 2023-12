Fonte: IPA Fantasanremo 2024, le nuove regole

Manca ben più di un mese all’inizio del Festival di Sanremo 2024, la settantaquattresima edizione della kermesse musicale, ma i giochi hanno già inizio. Sanremo si svolgerà dal 6 al 10 febbraio, ma già a partire dal 27 dicembre sono aperte le iscrizioni per il Fantasaremo, il gioco che vede gli spettatori scommettere sui propri artisti preferiti – e non esclusivamente per le loro doti canore. Ecco tutte le nuove regole e le quotazioni dei cantanti in gara.

Le regole di Fantasanremo 2024

Come ogni anno, ogni concorrente ha 100 baudi (la moneta virtuale del gioco dedicata al mitico presentatore Pippo Baudo) da spendere per l’acquisto di 5 artisti – uno eletto capitano – con cui comporre la propria squadra. Ogni squadra compete all’interno di una lega di amici e tutte le leghe competono tra loro per la vittoria nazionale.

Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 23:59 del 5 febbraio 2024. I punti inizieranno a essere conteggiati a partire dall’avvio della diretta della prima serata del festival e la conta si chiuderà all’ultimo minuto della finale. Tutto ciò che avverrà prima o dopo la settimana della kermesse non sarà conteggiato.

Il conteggio, come da tradizione, si otterrà grazie alle azioni compiute dagli artisti scelti in squadra durante le esibizioni sul palco e nella città di Sanremo durante la settimana del Festival. I punteggi ottenuti dal capitano durante la puntata finale saranno raddoppiati.

I bonus e i malus

Tra i bonus molti meriti “istituzionali”: accumula punti chi si posiziona bene in classifica e chi vince premi della critica. Analogamente, perde parecchi punti chi dimentica il testo della propria canzone, viene fischiato dal pubblico in sala o ottiene la squalificazione dal Festival.

Novità di quest’anno sono i bonus amarcord, ispirati agli artisti che hanno concorso a Fantasaremo gli anni passati. C’è il bonus Morandi, +18 punti per chi spazza sul palco; quello Ariete, che premia chi indossa un cappello e quello Truppi, per chi sfoggia una canottiera. Ancora, +10 punti per chi bacia qualcuno tra il pubblico, replicando lo scandaloso bacio tra Fedez e Rosa Chemical e +10 punti anche per chi mostra i capezzoli come Rkomi.

Le quotazioni

Come ogni anno, e in ogni scommessa che si rispetti, ci sono anche le quotazioni ufficiali. Alcuni artisti costano più di altri, perché ci si aspetta che si piazzino più alti in classifica (che magari vincano anche) o che, magari, si prestino ben volentieri a seguire le regole del Fantasanremo. Di seguito, la classifica dei cantanti in gara: