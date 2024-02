Fonte: Getty Images Amadeus

Da qualche anno i telespettatori possono seguire il Festival di Sanremo anche in modo più interattivo. Il pubblico da casa, infatti, può partecipare in modo divertente alla gara, creando la propria squadra al Fantasanremo. Si tratta di una competizione digitale virtuale, a cui chiunque può avere accesso, creando un proprio team di cantanti. A questi artisti vengono assegnati dei punti in base al loro comportamento sul palco dell’Ariston e, alla fine delle diverse serate del Festival di Sanremo, viene stilata una classifica generale.

Così è stato fatto anche dopo le prime due puntate dell’edizione attuale della kermesse canora. La classifica generale del Fantasanremo vede al comando, ancora, Dargen D’Amico. Il cantante è particolarmente bravo a farsi assegnare i bonus, previsti dal regolamento della competizione virtuale, tra cui uno ha addirittura il suo nome. La voglia di totalizzare nuovi punti al Fantasanremo è la ragione che spinge alcuni cantanti a presentarsi sul palco con una scopa.

Bonus Morandi e gli altri vantaggi del Fantasanremo

Anche quest’anno il Festival di Sanremo è arricchito dal Fantasanremo, gioco virtuale che impazza sul web. I cantanti in gara, grazie alla loro posizione in classifica e ai gesti che compiono sul palco dell’Ariston ricevono dei punti che hanno una valenza in questa particolare competizione parallela.

Dopo le prime due serate di messa in onda, a guidare la classifica è Dargen D’Amico che ha totalizzato ben 210 punti. Il cantante ha ricevuto in tutte e due le serate il Bonus Dargen, che viene assegnato, in suo onore, a tutti coloro che portano gli occhiali da sole sul palco dell’Ariston, ma non ha mai ricevuto quello che porta il nome di Morandi. Questo particolare vantaggio viene assegnato solo ai cantanti in gara che portano con loro una scopa.

Seconda in classifica Loredana Bertè con 145 punti. La cantante ha ricevuto dal pubblico due standing ovation dopo la sua esibizione e beneficia di questo vantaggio nella classifica. Anche l’outfit pieno di piume della seconda serata le è valso qualche punto in più. Segue al terzo posto Big Mama con 123 punti. L’artista ha potuto beneficiare del bonus Elettra, assegnato a chi si cimenta nel twerking.

La classifica del Fantasaremo dopo la seconda serata

Il Fantasaremo assegna ogni giorno dei punti a tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo in base a diversi criteri, stabiliti a priori dal regolamento del gioco virtuale. Viene stilata , così, una classifica di tutti gli artisti in gara. Dopo Dargen D’Amico, Loredana Bertè e Big Mama, la quarta posizione è occupata da Emma Marrone con 120 punti. Al quinto posto, invece, si trova Mahmood con 118 punti.

Alfa si è piazzato soltanto decimo ma ha usufruito del Bonus Morandi, perché ha sceso le scale con una scopa, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo. Il cantante ha totalizzato in tutto 98 punti.

Fanalino di coda della classifica del Fantasanremo Alessandra Amoroso, ultima nella speciale competizione. L’artista pugliese è ferma a soli 35 punti. La cantante nella seconda serata ha ottenuto solo dieci punti per il look total black, ma potrà rifarsi nella puntata a venire in cui non dovrà solo presentare un collega ma potrà esibirsi.