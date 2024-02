Fonte: IPA Amadeus

Anche quest’anno il Festival di Sanremo non è stato solo seguito dai telespettatori attraverso le dirette televisive, ma gli stessi potevano anche partecipare attivamente alla competizione canora, attraverso il Fantasanremo. La competizione virtuale, infatti, dava la possibilità di selezionare dei cantanti e di creare una squadra che gareggiasse nella speciale contesa digitale. I voti venivano assegnati ai diversi artisti in gara in base ai loro comportamenti sul palco dell’Ariston e seguendo uno speciale regolamento, che prevedeva diversi bonus.

Quale cantante ha ricevuto più punti al Fantasanremo, ottenendo la vittoria del particolare torneo?

Fantasanremo, il vincitore che non t’aspetti

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con la serata finale andata in onda sabato 10 febbraio 2024 e con la proclamazione della vincitrice Angelina Mango, avvenuta a notte fonda. L’ex concorrente di Amici, quindi, ha trionfato davanti al secondo classificato, Geolier, preferito dal pubblico televisivo che si è espresso tramite il televoto. Una differenza di preferenze che ha scatenato delle polemiche e che dovrà essere, probabilmente, valutata dal prossimo direttore artistico, nella scelta della composizione del voto finale tra le giurie di categoria e il televoto.

La vittoria della figlia d’arte è stata festeggiata dalla redazione di Amici, talent show che l’ha fatta conoscere al grande pubblico e anche Arisa le ha tributato un post. Ma, per una particolare competizione virtuale, il Fantasanremo, i vincitori sono altri. Infatti un gruppo ha sbaragliato la concorrenza e ogni pronostico, piazzandosi al primo posto. Si tratta dei La Sad che hanno vinto il Fantasanremo a sorpresa, visto che in tutte le diverse serate aveva trionfato Dargen D’Amico.

Il gruppo musicale si è piazzato al primo posto nella speciale classifica con ben 486 punti, mentre in cantante di Onda Alta si è fermato a 460 punti. Il podio è stato completato dalla vincitrice Angelina Mango, che ha totalizzato 420 punti. Fanalino di coda della competizione Clara, ferma a 147 punti. L’artista, nella sua prima serata di festival ha riscosso solo 15 punti.

Fantasanremo, il bonus più assegnato ai cantanti

Il Fantasanremo prevedeva diversi bonus che i cantanti potevano sfruttare per ottenere più punti degli altri e scalare posizioni nella classifica generale. Quello in assoluto più sfruttato dai big in gara è stato l’outfit total black. Infatti molti dei look, presentati sul palco dai diversi artisti, erano in questa colorazione. Un altro bonus che ha coinvolto molto i cantanti è quello dei ringraziamenti con omaggio florale al direttore d’orchestra. Proprio per questo, molti big in gara hanno donato il proprio mazzo di fiori agli esperti della musica.

Alcuni coraggiosi hanno sfruttato anche il bonus Morandi, presentandosi sul palco con una scopa. Ma ancora il bonus Dargen che prevedeva l’utilizzo degli occhiali da sole durante l’apparizione all’Ariston. I La Sad hanno ottenuto anche il bonus Elettra, essendosi esibiti nel twerking. Quasi tutti gli artisti in gara, nel corso delle diverse serate sono scesi in platea, ottenendo dei punti aggiuntivi e, alcuni di loro, come Big Mama, hanno rubato una borsetta dal pubblico, facendosi assegnare il bonus Pelù. Infine c’è chi ha portato una matita sul palco dell’Ariston ottenendo, così, ben venti punti bonus.