Il Festival di Sanremo 2024 si è chiuso con la vittoria di Angelina Mango. La figlia d’arte, dopo la fruttuosa esperienza ad Amici, è riuscita, a sorpresa, a battere nell’ultimo episodio della kermesse musicale, Geolier, favorito dal pubblico a casa. La cantante lucana ha emozionato tutti, nella serata delle cover, con la sua interpretazione del brano La Rondine del padre Pino Mango, ma, nelle altre serate del Festival di Sanremo, Angelina Mango ha fatto ballare il pubblico con il ritmo coinvolgente della sua La Noia.

L’ex alunna di Amici ha vinto un’edizione da record, che ha fatto segnare degli ascolti stellari ed è stata, inoltre, l’ultima condotta da Amadeus. Dopo cinque anni di successi unici, infatti, il conduttore televisivo ha deciso di lasciare il timone dello spettacolo musicale. Chi sarà, quindi, il suo successore? All’indomani della fine del Festival di Sanremo 2024, è cominciato già il totonomi per stabilire chi sarà il prossimo direttore artistico della kermesse musicale.

Festival di Sanremo, i possibili nuovi direttori artistici

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con la serata finale del 10 febbraio 2024. Dopo la proclamazione di Angelina Mango e la sua esibizione post vittoria, Amadeus ha lasciato il teatro Ariston insieme a Fiorello su una carrozza. In questo modo i due conduttori televisivi hanno voluto sottolineare ulteriormente il cambio di passo alla conduzione, che avrà luogo da qui in avanti. Amadeus, infatti, ha deciso di non prendere in mano la direzione artistica del Festival di Sanremo 2025 e chi prenderà il suo posto avrà, quindi, una pensante eredità da gestire.

Chi potrebbe essere il prossimo direttore artistico della kermesse musicale? Il nome più accreditato è quello di Paolo Bonolis. Il conduttore televisivo di successo, infatti, potrebbe essere richiamato dalla Rai per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo, esperienza che ha già fatto nel 2005 e nel 2009. Quest’ipotesi potrebbe essere favorita dalla scadenza del contratto del presentatore tv con Mediaset nel prossimo giugno.

Luca Dondoni, su La Stampa, ha ipotizzato anche una conduzione al femminile, con al timone della famosa kermesse musicale Paola Cortellesi, come riportato da Open. Ma anche Laura Pausini, dopo aver presentato con successo un’edizione dell’Eurovision Song Contest, potrebbe debuttare come direttore artistico di uno spettacolo di questa portata. Infine, tra le altre donne che sarebbero al vaglio per la conduzione del Festival di Sanremo 2025, ci sarebbero Milly Carlucci e Antonella Clerici, che ha già brillato in questo ruolo in passato.

Successore di Amadeus, un nome da Mediaset?

Il prossimo conduttore del Festival di Sanremo potrebbe essere un conduttore televisivo Mediaset? L’ipotesi non è da escludere del tutto. Oltre a Paolo Bonolis, infatti, un nome da prendere in considerazione sarebbe quello dell’amatissimo Gerry Scotti, che non ha mai presentato la kermesse canora. Il presentatore televisivo, infatti, ha alle spalle un passato da conduttore radiofonico, circostanza che, come già successo per Amadeus, potrebbe aiutarlo nella selezione dei brani in gara.

In lizza con il conduttore tv ci sarebbe anche Carlo Conti che ha già condotto la kermesse musicale per diverse edizione. Ma anche due nuovi nomi potrebbero essere presi in considerazione. Si tratta dei due giovani conduttori di successo di Rai Due: Alessandro Cattelan e Stefano De Martino.