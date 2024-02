Fonte: IPA Paolo Bonolis

Il Festival di Sanremo 2024 è finito da pochi giorni ma già impazza il totonome per prevedere chi sarà il prossimo direttore artistico della manifestazione. Amadeus, infatti, ha deciso di lasciare l’importante ruolo dopo cinque anni di importanti successi e, quindi, si dovrà stabilire, nei prossimi mesi, chi sarà al comando della prestigiosa manifestazione canora. Tra i vari nomi in lizza, uno di quelli più quotati è quello di Paolo Bonolis. Il presentatore televisivo di Mediaset, infatti, potrebbe lasciare la rete televisiva privata per tornare alla Rai.

Paolo Bonolis, il possibile cambio di casacca

Paolo Bonolis è uno dei volti più amati di Mediaset. Con i suoi programmi televisivi sempre divertenti e presentati in coppia con Luca Laurenti, infatti, il presentatore riesce a riscuotere sempre un grande successo di pubblico. Avanti un altro e Ciao Darwin, tra gli altri, sono da anni tra i programmi televisivi più seguiti dal pubblico, che apprezzano la conduzione leggera del presentatore.

Da anni, però, si vocifera di una volontà di Paolo Bonolis di fermarsi e dello stop alle nuove produzioni di questi format televisivi. L’indiscrezione potrebbe essere ancora più reale se si considera che il contratto tra il presentatore televisivo e Mediaset dovrebbe scadere a giugno. L’occasione potrebbe essere ideale, quindi, per effettuare un passaggio alla Rai e accettare la direzione del prossimo Festival di Sanremo. Nella nuova rete televisiva, inoltre, Paolo Bonolis, secondo le indiscrezioni, punterebbe alla messa in onda di un altro suo format molto amato Il senso della vita, come svelato dal settimanale Oggi e riportato da Fanpage.

Paolo Bonolis in Rai, cosa si oppone?

Paolo Bonolis potrebbe essere pronto a un cambio importanti nella sua carriera. il conduttore televisivo, infatti, sarebbe intenzionato ad approdare alla Rai, dove prenderebbe in carico, tra le altre cose il Festival di Sanremo 2025. Secondo i rumors, però, ci sarebbe un ostacolo a questo cambio di orizzonti per il presentatore televisivo.

Sonia Bruganelli, infatti, non sarebbe convinta della scelta del conduttore tv. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha ancora un peso importante nelle sue scelte lavorative per il legame forte che lega i due protagonisti dello spettacolo italiano e perché l’opinionista è un’importante collaboratrice della produzione dei suoi format. Sonia Bruganelli, infatti, è un’imprenditrice e produttrice per la società SDL. Il passaggio alla Rai, tra le altre cose, comporterebbe una diminuzione degli introiti ma potrebbe dare la possibilità di riprendere la produzione anche di Il senso della vita, programma caro al conduttore televisivo.

Oltre a Paolo Bonolis, gli altri conduttori tv in lizza per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo sarebbero diversi. Antonella Clerici e Carlo Conti, infatti, sarebbero tra i nomi presi in considerazione dalla rete televisiva, ma anche un altro volto di Mediaset potrebbe approdare alla rete pubblica per l’occasione. Si tratta dell’amatissimo Gerry Scotti, che non ha mai condotto la kermesse canora.

Non è escluso che alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo venga chiamato un conduttore più giovane direttamente da Rai Due. Le indiscrezioni, infatti, inseriscono nel totonome anche Stefano De Martino e Alessandro Cattelan.