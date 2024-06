Fonte: IPA Chiara Ferragni e Belen Rodriguez

Chiara Ferragni sta ricostruendo la sua vita dopo dei mesi davvero complicati. A dicembre, infatti, è scoppiato il caso Pandoro che l’ha vista coinvolta per una promozione natalizia effettuata negli anni precedenti. L’influencer è stata dapprima multata dall’Antitrust e, in seguito, la sua attività di pubblicità è diventata oggetto di un’indagine per truffa. Anche le società dell’imprenditrice digitale hanno subito una battuta d’arresto e alcuni sponsor hanno deciso di non collaborare più con lei.

Oltre ai problemi lavorativi, Chiara Ferragni ha dovuto subire anche dei cambiamenti molto importanti sul piano privato. Il suo matrimonio con Fedez, infatti, è giunto a un momento di stallo ed entrambi hanno dichiarato, in due diverse interviste televisive, di essersi separati.

Di recente Belen Rodriguez ha deciso di dire la sua sul caso Pandoro, durante un’intervista effettuata in occasione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento.

Belen Rodriguez, l’opinione su Chiara Ferragni

Domenica 30 giugno, Belen Rodriguez sarà protagonista di un lieto evento. La sorella Cecilia Rodriguez, infatti, sposerà Ignazio Moser e lei le farà da testimone alle nozze. Prima di questo importante momento, la showgirl è stata ospite di una kermesse cinematografica che ha luogo a Benevento dal 25 al 30 giugno.

In quest’occasione, Belen Rodriguez ha avuto modo di rispondere ad alcune domande e, parlando, del mondo dei social e degli haters, la presentatrice televisiva ha detto la sua sul caso Pandoro e su Chiara Ferragni. La showgirl ha affermato che è giusto pagare se si sbaglia ma che ci vuole più solidarietà: “Non leggo i commenti negativi che arrivano sui social, anche se mi dispiace notare che l’80% di questi arrivino dalle donne. È una cosa che non comprendo e non comprenderò mai ma, in qualche modo, ci ho fatto pace. Penso, per esempio, a quello che è capitato a Chiara Ferragni: indipendentemente dal fatto in sé e considerando che se sbagli è giusto pagare nelle sedi competenti, vedere tutto l’odio e le cattiverie che le sono arrivate fa male. Ci vuole più solidarietà, ci vuole più comprensione, e meno giudizio. In generale, cerco di immedesimarmi nelle persone che criticano, perché è evidente che abbiano passato qualcosa di brutto per comportarsi in quella maniera”.

La solidarietà di Belen Rodriguez per Chiara Ferragni

Tra Belen Rodriguez e Chiara Ferragni i rapporti non sono dei migliori. La presentatrice televisiva, infatti, ha svelato di non aver mai avuto una buona relazione con l’influencer per colpa di terze persone: “Tutto per dirvi che come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni. Con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei (ma questi sono dettagli)”.

In ogni caso, già nei primi mesi dopo lo scoppio del caso Pandoro, Belen Rodriguez aveva difeso apertamente la famosa influencer con una story postata sul suo canale Instagram ufficiale. La premessa del post sembrava essere un mea culpa: “Sono un po’ di giorni che ho un pensiero ricorrente ed è quello di sentirmi in colpa per aver avuto dei pensieri impuri. Provo a spiegarmi meglio…Quando qualcuno ci fa del male cosa vuoi? Che quella persona paghi! Che la vita le restituisca la stessa moneta. Ecco, in queste ultime settimane per svariate motivazioni pensieri del genere hanno avuto vita dentro la mia complessa testolina. Con il senno di poi vi dico che dopo la rabbia arriva la calma. Ecco! Questo è accaduto pure. Sono calma. La tempesta è passata”.