Sia Belen Rodriguez che Chiara Ferragni si sono mostrate di recente in bikini in degli scatti social. Le due vip hanno scelto un modello di tendenza per l'estate 2025

Il mese di giugno sta volgendo al termine e la bella stagione sta entrando sempre più nel vivo, così anche i protagonisti del mondo dello spettacolo italiano e di quello social mostrano su Instagram i loro momenti di relax o spensierati da dei luoghi di vacanza spettacolari. Tra di loro anche Chiara Ferragni e Belen Rodriguez che hanno pubblicato, di recente, degli scatti social in cui si mostrano in bikini. Entrambe le vip nostrane hanno scelto un modello di costume di tendenza nell’estate 2025.

Chiara Ferragni, i bikini a triangolo

Chiara Ferragni sta passando una nuova estate da single, dopo quella precedente in cui si sono rincorsi i rumors riguardo un suo presunto flirt con un uomo sposato, Silvio Campara, e i mesi invernali al fianco di Giovanni Tronchetti Provera, con cui la relazione si sarebbe, però, conclusa.

L’imprenditrice digitale starebbe gestendo anche delle situazioni lavorative complicate, visto che il ramo retail della sua azienda sarebbe stato di recente messo in liquidazione e l’influencer starebbe ancora coordinando le azioni da intraprendere dopo la crisi dovuta al caso Pandoro, che l’ha travolta a fine 2023. Proprio per seguire i suoi impegni lavorativi, Chiara Ferragni non avrebbe ancora lasciato Milano per una lussuosa località balneare e, di recente, ha sfoggiato dei look perfetti per essere chic anche in estate.

Ma, adesso, l’imprenditrice digitale ha condiviso un’altra galleria di scatti, in cui si mostra anche in bikini, svelando, così, le sue scelte nel campo del beachwear per la stagione estiva attuale. Chiara Ferragni ha selezionato diversi modelli a triangolo monocolore che seguono i trend di stagione.

Nella prima foto della raccolta, l’influencer, infatti, indossa un costume due pezzi color oro con forme a triangolo e laccetti. Il capo d’abbigliamento era arricchito da un altro elemento di tendenza nella stagione attuale: il dettaglio gioiello nella parte superiore.

Nelle altre foto della galleria, Chiara Ferragni indossa un altro bikini a triangolo celeste e, in seguito, un modello bianco, sempre adornato da un particolare metallico.

Belen Rodriguez il bikini verde

Belen Rodriguez è al centro dei rumors, nelle ultime settimane, per diversi motivi. Da un lato si vocifera che tra lei e la sorella Cecilia Rodriguez abbia avuto luogo un’importante lite e che le due, adesso, siano piuttosto lontane. Ma ancora anche i rapporti amorosi della conduttrice televisiva sono al centro dei chiacchiericci social.

La presentatrice, infatti, sarebbe stata avvistata in compagnia di Olly, dopo uno scambio social avvenuto tra i due qualche settimana fa. Altre indiscrezioni, invece, voglio la conduttrice televisiva nuovamente vicina al padre di sua figlia Antonino Spinalbese e gelosa di Elena Barolo.

In ogni caso Belen Rodriguez ha deciso di lasciarsi alle spalle le indiscrezioni e di godersi una vacanza all’Isola di Tavolara insieme alla figlia Luna Marì. La conduttrice televisiva ha raccontato una gita in barca sui social, mostrandosi anche mentre si specchia con indosso un meraviglioso bikini.

Si tratta di un modello a triangolo monocolore, come i trend di stagione richiedono, di colore verde acido. Il costume presentava dei laccetti sui fianchi, decorati da micro perline, ed era accompagnato da un cappello in paglia.