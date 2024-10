Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Chiara Ferragni ha certamente vissuto periodi migliori. L’imprenditrice digitale, ancora nel pieno dello scandalo pandoro griffato per il quale pende l’accusa di truffa aggravata, sta mantenendo un profilo basso e si sta dedicando agli affetti più cari. Alla sua piccola Vittoria, in particolare, con la quale trascorre moltissimo tempo per rigenerarsi e affrontare le sfide che la vita ha scelto di metterle di fronte. Si è però anche parlato, ancora, della sua vita privata e della sua relazione con l’imprenditore Silvio Campara, ormai giunta al capolinea, e dal quale – si diceva – poteva addirittura aspettare un bambino. Ma come stanno davvero le cose?

Chiara Ferragni incinta? Tutta la verità

Una storia che sarebbe già finita, quella tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, durata il tempo di un’estate. E, ora che la bella stagione è decisamente finita, è arrivato il momento di tornare alla realtà. Lei è attenta ai suoi bambini, avuti dal matrimonio poi interrotto con Fedez, mentre lui si è ricongiunto alla famiglia e alla moglie Giulia Luchi, che un tempo figurava tra le migliori amicizie dell’imprenditrice cremonese.

Le foto comparse sulle pagine di Chi parlano di una ritrovata armonia in famiglia, con il noto imprenditore al fianco della moglie e dei suoi figli. Chiara Ferragni non è da meno: le immagini che filtrano dai suoi social, in cui si è mostrata di spalle con la piccola Vittoria, che da mesi non vediamo più in volto. La famiglia è il luogo del cuore in cui si è rifugiata dopo il caso del pandoro Balocco dal quale non è ancora uscita completamente. Subito dopo, la separazione dal marito e la battaglia legale per il divorzio che non è ancora iniziata davvero. Le sue giornate sono così scandite dai figli e dal lavoro che ha ripreso gradualmente dopo lo scandalo che l’ha travolta. Chiara Ferragni è incinta? Difficile a dirsi, ma viste le recenti condizioni appare più che mai improbabile.

Che fine ha fatto Fedez

Da giorni e giorni assente da Instagram, Fedez è tornato sui social per una breve incursione e poi ritornare nel silenzio. Non è da poco, infatti, il clamore che si è scatenato intorno al suo nome dopo i recenti fatti che hanno coinvolto il capo ultrà rossonero Luca Lucci. Il rapper si è chiuso nel silenzio e non ha mai commentato apertamente la vicenda, lasciando così parlare altre fonti.

Pare inoltre che Federico Lucia stesse frequentando un’altra ragazza dopo Garance Authiè e il flirt che Taylor Mega ha confermato solo dopo molti mesi dalla fine della loro unione, ma a smentire tutto è stata la diretta interessata. Ora che è tornato alla musica e ha appena festeggiato il doppio platino per Sexy Shop con Emis Killa, non gli resta che dedicarsi ai suoi figli che sono rimasti il punto di riferimento della sua vita, rivoluzionata nel giro di pochissime settimane. Sembra infatti che finalmente si stia prendendo il giusto riposo per ricaricare le energie dopo gli sforzi degli ultimi anni, l’operazione per la rimozione del tumore al pancreas e le molteplici emorragie che l’hanno costretto in ospedale.