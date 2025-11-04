Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate, le sue prime parole

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Blazer scuro, camicia bianca e capelli sciolti, Chiara Ferragni si è presentata così in tribunale per prendere parte all’udienza interlocutoria per l’accusa di truffa aggravata per il Pandoro Gate.

Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale

L’udienza si è tenuta a Milano dove Chiara Ferragni è arrivata accompagnata dai suoi legali, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. L’influencer ha assistito in aula alla discussione sulla costituzione della parte civile al processo. L’unica rimasta è l’associazione Casa del Consumatore su cui il giudice deciderà nella prossima udienza che si terrà il 25 novembre 2025.

Qualche settimana fa l’avvocato dell’associazione Casa del Consumatore, Aniello Chianese, aveva comunicato la scelta di rifiutare la proposta di risarcimento di 5mila euro. “Non accettiamo questa somma – ha spiegato in una nota – sia perché irrisoria rispetto ai profitti di ben 2,7 milioni di euro che la signora Ferragni risulta abbia tratto dalle operazioni oggetto di giudizio, sia perché non consentirebbe alcuna efficace azione riparatoria alle sue condotte, realizzatesi proprio sui social”.

Terminata l’udienza, Chiara Ferragni ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: “Grazie per l’attenzione, grazie di essere qua – ha detto -. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti”.

Le rivelazioni di Fedez sul Pandoro Gate

L’udienza in tribunale arriva poche settimane dopo l’uscita del libro di Fedez in cui il rapper racconta, con grande sincerità, episodi della sua vita. Nel libro l’artista parla del legame con Chiara Ferragni (e del tradimento con Angelica Montini), ma anche del Pandoro Gate.

“Non sapevo niente fino a quando a Chiara non hanno rifilato quella multa da un milione – ha spiegato -. Non mi immaginavo ci fosse un casino di quelle proporzioni. La mattina dopo, sveglia con Chiara in lacrime accanto a me. Mi sono messo a leggere le carte, ho scoperto insieme al mondo esterno quello che è successo veramente. E mi sono in****o”. Fedez ha anche confessato di aver dato alcuni consigli a Chiara Ferragni, come quello di devolvere in beneficenza un milione di euro o pubblicare delle scuse: “Io, in ogni caso, non avevo voce in capitolo. Ero fuori dal gioco, e tanto meglio, perché, se avessi aperto bocca, lei avrebbe fatto tutto il contrario”, ha concluso.

Si apre dunque un nuovo capitolo di questo anno terribile per Chiara Ferragni. Un momento durissimo, segnato non solo dallo scandalo del Pandoro Gate, ma anche da una vera e propria crisi d’immagine e dalla fine del suo matrimonio con Fedez. Un addio, quello con il rapper, che è stato segnato dai tradimenti e dalle rivelazioni sul rapporto di lui con Angelica Montini.

Oggi Chiara, almeno sul piano sentimentale, ha ritrovato la serenità. Accanto a lei c’è Giovanni Tronchetti Provera, manager di successo lontano dai riflettori con cui la costruito un legame che oggi appare solido e importante. “Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell’amore in generale”, ha confidato lei a Cosmopolitan Spagna.