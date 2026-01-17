Chiara Ferragni su Netflix dopo il processo: arriva la serie sul Pandoro Gate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Chiara Ferragni sbarca su Netflix dopo l’assoluzione con un documentario dedicato alla vicenda del Pandoro Gate. Dopo l’assoluzione l’imprenditrice digitale è pronta a riprendere in mano la sua vita e la sua carriera. Il primo passo sarebbe stato un accordo con Netflix che avrebbe iniziato a girare le puntate già dalle aule del tribunale di Milano dove si è svolto il discusso processo a Chiara.

Chiara Ferragni su Netflix con una docu-serie

Dopo due anni il Pandoro Gate è giunto alla sua fine. La vicenda infatti si è chiusa con l’assoluzione di Chiara Ferragni che ha festeggiato fuori dal tribunale di Milano dopo la pronuncia del giudice. L’influencer, che sino a quel momento era rimasta in silenzio, ha

“È finito un incubo, sono molto contenta di poter riprendermi la mia vita. Sono stati due anni molto duri – ha detto la Ferragni, appena uscita dall’aula di tribunale -. Avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta. Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e le persone che hanno sempre creduto in me. […] Sono contenta di poter parlare dopo due anni in cui non ho mai detto niente per rispetto delle istituzioni. Sono contenta di potermi riappropriare della mia voce”.

Nei progetti di Chiara Ferragni però non ci sarebbero solo interviste e la voglia di rivelare la sua verità dopo accuse e ricostruzioni fatte da altri, l’influencer sarebbe pronta a prendere parte ad un progetto più grande. Una docu-serie in onda su Netflix per raccontare quanto accaduto e ripercorrere il Pandoro Gate dalle accuse ai momenti più duri sino all’assoluzione.

Nè Netflix nè Chiara Ferragni per ora hanno confermato la seria, ma a tanti non sono sfuggite le telecamere presenti durante le udienze del processo che non appartenevano a nessuna testata. Sembrerebbe invece definitivamente cancellata l’ospitata dell’influencer a Verissimo. Secondo alcune indiscrezioni dopo un “sì” iniziale all’intervista da parte di Silvia Toffanin l’imprenditrice si sarebbe tirata indietro, non presentandosi alle registrazioni.

La verità di Chiara Ferragni e la frecciatina a Fedez

Subito dopo l’assoluzione da tutte le accuse, Chiara Ferragni ha deciso di far sentire la sua voce forte e chiara, rilasciando un’intervista in cui ha svelato cosa ha provato in questi due anni e non ha risparmiato critiche a chi l’ha lasciata sola.

“Quando vinci tutti vogliono salire sul tuo carro, quando hai bisogno tante persone spariscono – ha detto al Corriere della Sera, parlando anche dell’addio a Fedez -. C’è stata una separazione pubblica nell’unico mio momento di bisogno, mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo. Sono stati due anni in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male, ma ho sempre pensato che ci doveva essere per forza un bel finale perché non c’era nessun elemento per parlare di una truffa”.

“In questi due anni – ha concluso – ho fatto un lavoro su me stessa pazzesco perché ho imparato a prendermi cura della mia persona e a credere ogni giorno che la verità sarebbe emersa. Io sono un’eterna positiva, cerco sempre di vedere il bello. Adesso pian piano comincerò a parlare e racconterò senza rabbia cosa sono stati questi due anni. Ora sono più consapevole, più attenta e voglio essere più vera. Ora ricomincio a vivere”.