Chiara Ferragni, salta l’intervista a Verissimo: cosa è successo

Chiara Ferragni non sarà a Verissimo per raccontare la sua verità a Silvia Toffanin. Dopo l’assoluzione nel processo per il Pandoro Gate, l’imprenditrice digitale ha rilasciato un’intervista in cui, per la prima volta, ha parlato di ciò che ha affrontato negli ultimi due anni. Secondo quanto riportato da Dagospia, Chiara, dopo il Corriere della Sera, sarebbe dovuta intervenire a Verissimo, ma l’ospitata nel programma cult di Canale Cinque sarebbe saltata.

Chiara Ferragni, salta l’ospitata a Verissimo

Secondo quanto rivelato, Chiara Ferragni e il suo staff avevano concordato un’intervista a Verissimo. L’imprenditrice digitale si sarebbe dovuta sedere di fronte a Silvia Toffanin nei prossimi giorni per realizzare le registrazioni. All’ultimo però l’appuntamento sarebbe saltato.

“Pronta a sbarcare a ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin – si legge in riferimento a Chiara Ferragni -. Registrazione prevista la prossima settimana, intervista a cui si lavorava da giorni. L’imprenditrice in extremis ha cambiato idea e ha deciso di dare buca al salotto di Canale 5”.

Non è chiaro per quale motivo l’influencer abbia scelto di fare marcia indietro, disertando lo studio di Verissimo. Di certo negli ultimi giorni, subito dopo l’assoluzione, Chiara è diventata un fiume in piena, raccontando tutto ciò che le è accaduto e svelando come si sente, dopo un periodo in cui aveva scelto la riservatezza e il silenzio.

Il 14 gennaio è stata prosciolta nel processo con rito abbreviato in cui era imputata con l’accusa di truffa aggravata in relazione alle vendite nel 2022 di “Pandoro Balocco Pink Christmas” e “Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate”. Il giudice Ilio Mannucci Pacini ha letto la sentenza nel tribunale di Milano, dichiarando il “non luogo a procedere per accettazione di remissione di querele”. Il Codacons infatti ha scelto di ritirare la sua querela, facendo cadere l’aggravante legata alla truffa.

L’assoluzione nella vicenda del Pandoro Gate

Una vittoria per Chiara Ferragni che fuori dal tribunale è apparsa commossa, seppur provata. “È stata una delle cose più difficili della mia vita – ha raccontato -, ma l’ho affrontata a testa alta perché sapevo di essere innocente. Essere un fenomeno mediatico mi ha dato tanti vantaggi, ma in questo periodo mi ha dato praticamente solo svantaggi”.

Chiara ha confidato di aver sofferto molto per le accuse ricevute: “Prima gli hater dicevano che ero superficiale. Ma quando hanno detto che avevo truffato i bambini malati, cosa poteva esserci di peggio? Avevo fatto un errore di comunicazione verso i consumatori, invece davano una rappresentazione di me che era la più lontana dalla realtà”.

Infine l’influencer non ha risparmiato una frecciatina all’ex marito Fedez da cui si è separata proprio durante la vicenda del Pandoro Gate. Un addio che è arrivato con non poca difficoltà, fra le rivelazioni di Fabrizio Corona su Angelica Montini, amante del cantante, e le parole durissime di Fedez nei confronti dell’ex moglie. “C’è stata una separazione pubblica nell’unico mio momento di bisogno. Mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo”, ha confessato Chiara che ha potuto contare solo su: “La mia famiglia, mia mamma, i miei cari amici, gli avvocati. E tante persone che si avvicinavano per dirmi: ‘Stai tranquilla, vedrai che la giustizia alla fine viene fuori’”.