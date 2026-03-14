Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Ferragni

Ormai è ufficiale: Chiara Ferragni è di nuovo innamorata. E questa volta l’influencer ha deciso di non perdere tempo, presentando il fidanzato José Hernandez a tutta la famiglia.

Chiara Ferragni, presentazioni in famiglia per José

Dopo un periodo sentimentale piuttosto turbolento, segnato dall’addio a Fedez, padre dei figli Leone e Vittoria, e la dolorosa rottura con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sarebbe tornata a sorridere. Accanto a lei il fidanzato Josè Hernandez, manager colombiano capace di regalare la serenità all’imprenditrice digitale.

L’assoluzione nel processo per il Pandoro Gate ha portato una svolta nella vita di Chiara che ha deciso di lanciarsi in una nuova love story. Complice una vacanza in Colombia con la sorella Valentina, la Ferragni avrebbe perso la testa per Josè, così tanto che, dopo pochi mesi di frequentazione, l’influencer avrebbe deciso di presentarlo alla famiglia.

L’incontro sarebbe avvenuto in gran segreto a Milano, durante una serata in cui erano presenti i genitori di Chiara Ferragni, ma anche le sorelle con i rispettivi mariti. Segno che l’imprenditrice è pronta a vivere appieno questo legame, dandogli grande importanza.

Chi è Josè Hernandez, fidanzato di Chiara Ferragni

Tanto affascinante quanto misterioso, José Hernandez è riuscito a conquistare il cuore di Chiara Ferragni. Di origini colombiane, ha una laurea in Ingegneria Gestionale ottenuta presso l’Universidad del Norte. Nel 2014 si è trasferito in Italia per seguire un master al Politecnico di Milano.

Lavora da anni nel settore degli pneumatici, collaborando con grandi aziende e ricoprendo ruoli di grande responsabilità. In passato è stato head of sales OE Europe alla Pirelli e al Prometeon Tyre Group. Oggi è global business manager alla Yokohama TWS.

Lontano dai gossip e dal mondo dello spettacolo, Josè avrebbe attirato Chiara Ferragni proprio per la sua discrezione, stregandola con il suo fascino discreto nel corso di una vacanza in Colombia. La coppia avrebbe iniziato a frequentarsi in segreto e la relazione sarebbe cresciuta velocemente, diventando sempre più importante.

Per la Ferragni la storia d’amore con Josè rappresenta una svolta dopo una vita sentimentale segnata da fin troppi dolori. Solo qualche tempo fa l’influencer aveva parlato del suo divorzio, arrivato nel periodo buio del Pandoro Gate, e della sofferenza provata in quei mesi.

“Il 2024 è stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose – aveva confessato a Cosmopolitan Spagna -. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita. Non ci sarà sempre un anno in cui tutto sarà felice e tranquillo… Sento anche che più cresci, più problemi hai. Per me, la chiave è dare priorità ai problemi che voglio risolvere con urgenza, e quando questi sono a posto, tutto migliora. Avremo sempre alti e bassi. A meno che non siano problemi di salute”.

Dopo il divorzio da Fedez, Giovanni Tronchetti Provera sembrava la persona giusta per regalare il sorriso all’influencer. Ma la storia d’amore, dopo diversi tira e molla, è naufragata a causa del rifiuto della famiglia di accettare Chiara Ferragni, considerata come troppo esposta mediaticamente.