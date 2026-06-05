A Quarto Grado, le rivelazioni del fratello di Chiara Poggi: anticipazioni

Diciannove anni di silenzio. Tanto ci è voluto prima che Marco Poggi decidesse di sedersi davanti a una telecamera e parlare della sorella Chiara e di tutto quello che è successo dal 13 agosto 2007 in poi. La sua prima intervista televisiva in assoluto va in onda questa sera, venerdì 5 giugno, nel corso di Quarto Grado su Rete 4. Un appuntamento che Gianluigi Nuzzi aveva annunciato con parole inequivocabili: “Per venerdì la redazione firma un’esclusiva pazzesca”.

Marco Poggi rompe il silenzio: le anticipazioni dell’intervista a Quarto Grado

Nel breve filmato di anticipazione mandato in onda, a colpire è soprattutto il tono con cui Marco affronta la questione. C’è amarezza, tanta, e una ferita aperta per il modo in cui la storia di Chiara è stata affrontata per anni dai media e dall’opinione pubblica. “Quello che mi dispiace di più è che hanno rovinato l’immagine di Chiara“, le parole di Poggi, con voce ferma.

Marco non è mai stato indagato. La Procura di Pavia ha sempre escluso ogni suo coinvolgimento nell’omicidio, avvenuto nella villetta di famiglia quando lui si trovava in vacanza in montagna con i genitori. Eppure, negli anni, il suo nome è finito ugualmente nel tritacarne delle ricostruzioni televisive e giornalistiche, con ipotesi e insinuazioni che lo hanno segnato profondamente. “Si è iniziato a parlare anche di me, a fare ipotesi. Sai che non puoi farci niente, però…”, ha confidato nell’intervista, lasciando quella frase sospesa in un silenzio che pesa. E poi, con parole ancora più dure: “Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste”.

Negli ultimi mesi è stato sentito più volte dalla Procura di Pavia, nell’ambito della nuova inchiesta che vede Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara. L’ipotesi degli inquirenti è che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un’avance respinta. “Ci siamo tornati dentro, forse più di prima. Spero che prima o poi abbiamo la possibilità di voltare pagina”.

Quarto Grado, la puntata del 5 giugno

La puntata di questa sera rappresenta il secondo appuntamento della settimana per il programma di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, che in via del tutto eccezionale è andato in onda già ieri sera con una prima serata dedicata al caso Garlasco e ad altre vicende di cronaca nera. Nella puntata di giovedì, tra gli ospiti in studio c’era Mirko Crepaldi, amico ventennale di Sempio, che per la prima volta aveva parlato in diretta del rapporto con l’indagato.

Per l’omicidio di Chiara Poggi è stato condannato in via definitiva il fidanzato della ragazza, Alberto Stasi. Ma la riapertura delle indagini su Sempio ha riacceso i riflettori su una vicenda che molti consideravano ormai chiusa. “Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di mia sorella”, dice ancora Marco nel filmato di anticipazione.

L’intervista integrale di questa sera tocca molti dei punti rimasti finora nell’ombra: il rapporto tra Marco e Sempio, la vita quotidiana nella casa di Garlasco prima della tragedia, e soprattutto quel bisogno umano di restituire a Chiara la sua immagine. Appuntamento alle 21.30 su Rete 4.