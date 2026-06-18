Quarto Grado anticipazioni, cosa succede a Andrea Sempio dopo il ricovero della madre

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Mediaset Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Anche questa settimana raddoppia l’appuntamento con Quarto Grado, in onda nella prima serata di Rete4 giovedì 18 e venerdì 19 giugno. Gianluigi Nuzzi e Alessandro Viero approfondiranno i risvolti sul caso Garlasco, che ha Andrea Sempio come nuovo indagato. Spazio anche alla scomparsa delle sorelline scomparse Alisya e Sarah e alle novità sull’omicidio di Liliana Resinovich.

I nuovi risvolti sul caso Garlasco e il dolore di Andrea Sempio

Nella puntata di Quarto Grado di giovedì 18 giugno 2026, i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si concentreranno sul delitto di Garlasco, che vide Chiara Poggi assassinata nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Il fidanzato Alberto Stasi, condannato per omicidio a 16 anni, è uscito dal carcere di Bollate a Milano per concludere la propria condanna in semilibertà, tramite affidamento ai servizi sociali, mentre i suoi legali sono al lavoro per ottenere una revisione al processo.

La trasmissione approfondirà i nuovi risvolti sul caso di cronaca nero da tempo al centro dell’attenzione mediatica. Mentre Stasi prosegue il proprio percorso, la Procura prosegue le nuove indagini che vedono Andrea Sempio come unico e nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Concluse le ricerche, gli inquirenti stanno valutando se gli elementi raccolti siano sufficienti per una richiesta di rinvio a giudizio.

A Nuzzi e Viero spetta la responsabilità, che riguarda tutti, di trattare il caso con rispetto e delicatezza. È di poche ore fa, infatti, la notizia del ricovero d’urgenza di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. La donna è stata sottoposta a una lavanda gastrica a causa di un’overdose di farmaci, non è ancora chiaro se assunti volontariamente o meno. L’ipotesi di un tentato suicidio non è esclusa, e ci si chiede se non sia stata propria la morbosità mediatica a spingere Ferrari – che non è indagata né in alcun modo coinvolta nel delitto – a un gesto così estremo.

Quarto Grado, le anticipazioni del 18 giugno

Spazio poi agli aggiornamenti sulla scomparsa di Alisya e Sarah Di Giacomo, le due sorelline di 16 e 12 anni scomparse sabato 6 giugno dalla comunità di Civitella Alfedena, nella provincia abruzzese de L’Aquila. Le sorelle si stavano recando verso Barrea, nel quotidiano tragitto da casa a scuola. Due dei tre cellulari che portavano con sé risultano inattivi da mercoledì 10, mentre si verifica il terzo numero di telefono in loro possesso. L’obiettivo è individuare eventuali agganci alle celle e restringere il perimetro delle ricerche nella vasta area del Parco Nazionale d’Abruzzo.

In studio sarà poi presente anche Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022. Resta il mistero sulla morte della donna, mentre si attendono i risultati delle perizie condotte sugli abiti indossati al momento del decesso, i sacchi neri nei quali è stato ritrovato il corpo e gli oltre 700 coltelli sequestrati in casa del marito.

Il parterre degli ospiti di Nuzzi e Viero è composto da Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Candida Morvillo, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.