Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Federica Sciarelli

Nuovi misteri e svolte importanti in diversi casi: Chi l’ha visto? è tornato ancora a raccontare scomparse e delitti irrisolti, nel tentativo di portare a galla la verità. Al timone del programma Federica Sciarelli che, anche in questa puntata, ha mostrato tutto il suo coraggio, nella volontà di risolvere i casi, ma anche grande empatia per le vittime e soprattutto per i loro parenti. Al centro della puntata la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa nel dicembre del 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio. Ospite in collegamento da Trieste il fratello Sergio, fu proprio lui il primo a chiamare Chi l’ha visto? e ormai da diversi anni lotta per scoprire la verità.

La svolta nel caso Liliana Resinovich

Ormai da ben quattro anni si indaga sulla morte di Liliana Resinovich, etichettata inizialmente come un suicidio. Le indagini, almeno per ora, non hanno portato a nessun arresto, ma gli inquirenti sembrano decisi a seguire una pista ben precisa. In questi giorni infatti è stata sequestrata la GoPro di Sebastiano Visintin, marito della vittima. Si tratta di una mossa importante, soprattutto perché le immagini registrate con la telecamera, proprio il giorno della scomparsa di Liliana, hanno sempre rappresentato l’alibi dell’uomo.

“Voglio ricordare che mia sorella è stata picchiata, uccisa, impacchettata e occultata, ma chi è stato? A noi interessa solo di sapere chi è stato, questa tragedia ha causato tanto dolore e sono ormai 4 anni e spero che adesso si inizi a fare qualcosa”, ha detto Sergio che ha sottolineato, insieme a Federica Sciarelli, come la GoPro sia stata sequestrata solo ora, mentre Visintin ne aveva già parlato nel 2021, proprio a Chi l’ha visto?

L’ipotesi è che i video siano stati in qualche modo modificati. “Si possono poi cambiare la data e l’ora della registrazione dei video sulla GoPro – ha spiegato il fratello di Liliana -. Però quando passi i file dalla GoPro all’applicazione del cellulare (come Sebastiano ha fatto), il cellulare registra l’ora reale. In ogni caso, la GoPro non è mai stata sequestrata, questa è la prima volta in quattro anni. Purtroppo la polizia non ha sequestrato niente allora. Ora spero che la procura vada avanti”.

Gli altri casi di scomparsa

Federica Sciarelli ha poi raccontato nuovi casi di scomparsa. Come quella di Andrea Gentili, un uomo di 83 anni originario di Calcata, paese in provincia di Viterbo. L’uomo è scomparso dopo essersi allontanato e aver chiamato sua moglie dicendole solo: “Vedo una strada bianca”. Andrea, che al momento della sua scomparsa indossava una camicia a quadri, occhiali e un cappello rosso, sembra essersi dissolto nel nulla.

Resta un mistero anche la scomparsa di Nicola Paolozza, ex sindaco di Baselice di 70 anni, scomparso l’11 agosto scorso dopo una vacanza in cui avrebbe incontrato una donna che aveva conosciuto online. Poco prima della sua scomparsa l’uomo aveva mostrato ad alcuni conoscenti la foto della ragazza. L’ipotesi e che possa essere finito in una trappola orchestrata ad arte. Le domande intorno alla sua sparizione infatti sono tante e per ora sono tutte senza risposta.