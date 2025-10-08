Anticipazioni Chi l’ha visto? dell’8 ottobre: le novità sul caso Liliana Resinovich

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Federica Sciarelli

La puntata di Chi l’ha visto? in onda martedì 8 ottobre, condotta come sempre da Federica Sciarelli, sarà ricca di nuovi elementi e di storie che chiedono giustizia. Al centro della puntata, ancora una volta, il mistero che avvolge la morte di Liliana Resinovich, la donna triestina scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita poche settimane dopo, in circostanze mai del tutto chiarite.

Chi l’ha visto?, i casi dell’8 ottobre

A quasi quattro anni dall’inizio delle indagini, arriva un nuovo colpo di scena: gli inquirenti hanno sequestrato la GoPro del marito di Liliana, unico indagato nel caso. Ma la scoperta è amara: la scheda di memoria risulta formattata e completamente vuota. Un dettaglio che alimenta nuovi dubbi e interrogativi: le analisi precedenti sulle altre schede non erano sufficienti? E soprattutto, cosa sperano di trovare gli investigatori in un dispositivo ormai apparentemente privo di dati?

La trasmissione di Federica Sciarelli affronterà anche questi interrogativi, cercando di fare luce su un’indagine che sembra non trovare pace. Il caso Resinovich continua infatti a dividere opinione pubblica e investigatori, sospeso tra ipotesi di suicidio e sospetti di un atto violento mai del tutto dimostrato.

Gli altri casi

Ma la puntata non si ferma qui. A rompere il silenzio sarà una madre disperata, protagonista di un appello che tocca il cuore: “Sto cercando mio figlio da sola, in posti anche pericolosi. Nessuno mi aiuta”. Un grido che racconta la solitudine e la forza di chi non si arrende di fronte all’assenza. Accanto a lei, altre madri unite dallo stesso dolore e dalla stessa tenacia.

Una di loro chiede addirittura che il Dna del figlio scomparso venga inserito in una banca dati nazionale, per non dover vivere ogni volta l’incubo di un riconoscimento mancato. Parole che pesano come macigni e rivelano quanto poco sostegno ricevano spesso le famiglie dei dispersi, costrette a farsi investigatrici, psicologhe e portavoce di sé stesse.

Nel corso della diretta, la redazione si occuperà anche della scomparsa di Andrea, un uomo di 83 anni di Calcata (provincia di Viterbo) che, dopo pranzo, si era allontanato per raggiungere l’auto e riposare un po’. Da quel momento si sono perse le tracce. L’ultima telefonata alla moglie contiene un indizio criptico ma inquietante: “Vedo una strada bianca”. Da allora, nessuna notizia. Gli inviati del programma proveranno a ricostruire gli ultimi spostamenti e a capire dove possa essersi diretto.

Infine, spazio al caso di Nicola, scomparso dopo una vacanza a Termoli, dove si era recato per incontrare una donna conosciuta sui social. Di lui si perde ogni traccia subito dopo quell’incontro, ma una segnalazione recente riapre la speranza: qualcuno sostiene di averlo visto il giorno seguente, in un luogo poco distante.

Come sempre, Chi l’ha visto? offrirà spazio anche agli appelli, alle segnalazioni e alle richieste di aiuto provenienti da tutta Italia. Storie di persone comuni che vivono nell’attesa, nella paura o nella speranza di un ritorno.

Quando e dove vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda l’8 ottobre dalle 21,20 su Rai3. Come di consueto, l’appuntamento con Federica Sciarelli è trasmesso in contemporanea su RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.