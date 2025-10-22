Anticipazioni Chi l’ha visto? del 22 ottobre, l’intervista ad Andrea Sempio

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Andrea Sempio

La nuova puntata di Chi l’ha visto?, in onda martedì 22 ottobre in prima serata su Rai 3, schiera ancora il caso Garlasco, con l’intervista esclusiva ad Andrea Sempio. Federica Sciarelli torna in diretta con nuovi sviluppi giudiziari (e non solo) dei casi più seguiti anche attraverso le testimonianze e il racconto di chi, ancora oggi, vive sospeso tra domande senza risposta.

Chi l’ha visto?, i casi del 22 ottobre

Al centro della serata ci sarà la lunga intervista esclusiva ad Andrea Sempio, realizzata dall’inviato Vittorio Romano. Il nome di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, è tornato sotto i riflettori dopo essere stato indagato per l’omicidio della sorella Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 proprio nella sua casa.

“Mi sento come un soldato in trincea. Aspetto che potrà capitare di tutto. Sei rassegnato, e aspetti che passi”, confessa davanti alle telecamere di Chi l’ha visto?. Non manca un passaggio sulla nuova inchiesta per corruzione, legata a presunti pagamenti illeciti e al coinvolgimento del pm Mario Venditti: “Ho chiesto a Lovati se avesse dato lui i soldi nostri a qualcuno“, afferma, lasciando intravedere l’esistenza di rapporti e dinamiche ancora da chiarire.

Gli altri casi

Accanto a questa intervista, la trasmissione dedicherà ampio spazio a un altro caso che continua a dividere esperti e familiari: la morte del cameraman Mario Biondo. Il tribunale di Madrid, pur riconoscendo per la prima volta che il decesso potrebbe non essere stato un suicidio, ha respinto l’appello dei genitori, dichiarando il fatto ormai “passato in giudicato”. Un verdetto che non placa il dolore né le convinzioni della famiglia, da sempre certa che Mario non si sia tolto la vita. La richiesta di riaprire le indagini resta dunque sul tavolo, mentre Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli, proporrà aggiornamenti e testimonianze inedite.

Un altro caso di cronaca che verrà approfondito è quello di Mara Favro, trovata morta in un dirupo in circostanze mai chiarite. La Procura ha chiesto l’archiviazione, ma i familiari si oppongono con forza: troppe le incongruenze, troppi i punti oscuri. Come avrebbe potuto la giovane raggiungere quella zona a piedi, nel cuore della notte? Aveva un appuntamento? Oppure qualcuno le ha dato un passaggio e poi l’ha condotta alla morte? A discuterne in studio saranno il fratello di Mara e l’avvocato Fabrizio Pace, Presidente di Penelope Piemonte, associazione impegnata da anni nella ricerca di persone scomparse.

Infine, come di consueto, Chi l’ha visto? darà spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di chi è in difficoltà o di chi cerca una persona scomparsa.

Quando e dove vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda il 22 ottobre dalle 21,20 su Rai3 e come sempre con la conduzione di Federica Sciarelli. Il programma è trasmesso in contemporanea su RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Il programma vive inoltre sui social, dove ogni settimane l’hashtag ufficiale raccoglie centinaia di commenti dei telespettatori, ormai abituati a lasciare le loro opinioni sui casi di cronaca più discussi.