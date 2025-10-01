Chi l’ha visto?, anticipazioni del 1° ottobre: i risvolti sul caso di Garlasco

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Federica Sciarelli in una nuova puntata di "Chi l'ha visto?"

Stasera, mercoledì 1° ottobre, Federica Sciarelli torna in onda con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. La giornalista riprende la guida della prima serata di Rai 3 per seguire da vicino casi ancora irrisolti e inchieste delicate, con l’obiettivo di fare chiarezza su storie complesse e misteri che restano senza risposta.

In puntata si torna sul caso di Garlasco e sulle ultime novità che riguardano alcune persone coinvolte in un omicidio che, a distanza di anni, resta difficile da spiegare fino in fondo. Nel corso della serata, attenzione anche alla scomparsa di Elena Vergari e a quella di Nicola, svanito nel nulla dopo una vacanza a Termoli.

Anticipazioni “Chi l’ha visto” del 1° ottobre: il caso di Garlasco

Tra i temi al centro della puntata di questa sera, mercoledì 1° ottobre, grande attenzione sarà dedicata a Garlasco, il paese in cui, nel 2007, venne ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. Un fatto di cronaca che, dopo tanti anni, continua a restare impresso nella memoria collettiva e sulle prime pagine dei giornali, a causa delle dinamiche ancora non del tutto chiarite.

In puntata, si torna sul caso con un nuovo colpo di scena: il procuratore che chiese l’archiviazione per Andrea Sempio nel 2017 è stato indagato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Una fatto che apre un nuovo interrogativo: la famiglia Sempio pagò davvero il magistrato? Con Federica Sciarelli, vedremo alcuni documenti inediti.

“Chi l’ha visto”, la scomparsa di Elena Vergari

La puntata si concentra anche su alcuni casi di persone scomparse. Tra questi, quello di Elena Vergari, la donna sparita nel 2005 senza lasciare traccia dopo un acceso litigio con il marito, che torna al centro dell’attenzione con nuove piste da esplorare.

Una lettera anonima, recapitata agli inquirenti nel 2017, potrebbe infatti indicare il luogo in cui Elena sarebbe stata uccisa. Ma restano i dubbi: si tratta di informazioni autentiche fornite da qualcuno che conosce la verità, oppure solo dell’opera di un mitomane?

Infine, spazio anche alla vicenda di Nicola, scomparso nel nulla dopo una vacanza a Termoli, dove si era recato per incontrare una donna conosciuta sui social. Da allora non si sono più avute sue notizie. Ora, però, una nuova testimonianza potrebbe riaccendere le speranze: qualcuno sostiene di averlo visto il giorno successivo alla scomparsa.

I pericoli dei ragazzi in rete

La puntata si concentra poi su un tema purtroppo sempre più frequente nei casi di cronaca: l’uso di internet da parte dei più giovani e il modo in cui giudizi e bullismo possano trasformarsi in micce per epiloghi drammatici.

Daniele ha solo 16 anni, conduce una vita serena ed è molto bravo a scuola, ma a un certo punto dentro di lui scatta qualcosa e gli sembra di non avere via d’uscita. Andrea, invece, si trasferisce a Perugia per iniziare l’università, ma anche lui si sente perso e cerca aiuto su ChatGPT, la piattaforma di intelligenza artificiale. Cosa sta succedendo ai ragazzi?

Nella puntata Chi l’ha visto? raccoglie la richiesta di aiuto delle famiglie e indaga sui pericoli della rete. La trasmissione dedica spazio anche a Paolo, 15 anni, preso in giro per i capelli e per il suo carattere gentile.

Dove e quando vedere “Chi l’ha visto?”

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è fissato per stasera, mercoledì primo ottobre 2025, come sempre in prima serata su Ra3. Federica Sciarelli ci guiderà in diretta a partire dalle 21.20, tra testimonianze inedite, appelli e nuovi dettagli su casi ancora aperti.

Per chi preferisse seguirlo in streaming, la puntata è disponibile anche su RaiPlay: basterà collegarsi al sito o all’app ufficiale per seguirla in diretta o recuperarla in qualsiasi momento.