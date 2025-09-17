IPA Federica Sciarelli

Federica Sciarelli torna con il secondo appuntamento di Chi l’ha visto?, dopo aver ripreso le redini del programma il 10 settembre. Dopo aver parlato del caso della misteriosa donna di Chivasso ed essere tornata sul caso Liliana Resinovich, le anticipazioni della puntata del 17 settembre sono legate alla scomparsa di Elena Vergari, la casalinga di 47 anni che è sparita a Ladispoli il 5 giugno 2005. Tra i documenti inediti, anche una lettera anonima che potrebbe indicare il luogo dell’occultamento.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 17 settembre

Nella nuova puntata di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli parla della scomparsa di Elena Vergari: la donna è sparita nel nulla senza lasciare traccia dopo l’ultimo litigio con il marito. Cinque giorni dopo, avrebbe scitto un messaggio al figlio, dicendo di stare bene e affermando di non voler essere cercata. La donna aveva 47 anni al momento della sparizione, avvenuta il 5 giugno del 2005. Le indagini per la sua scomparsa sono state archiviate nel 2017.

Ora, però, in modo anonimo, è stata inviata una lettera anonima con una mappa che conterrebbe il luogo dove il corpo di Elena Vergari sarebbe stato occultato. Le coordinate sono state seguite da un giornalista: sul posto sono state trovate delle ossa. Nel corso della puntata di Chi l’ha visto? di stasera si affrontano i documenti inediti in merito alla sua scomparsa: la donna, quindi, non si sarebbe allontanata insieme a un uomo con la Mercedes, ma sarebbe stata uccisa.

Gli altri casi di stasera

Non solo la sparizione di Elena Vergari: la nuova puntata di Chi l’ha visto? dà spazio come di consueto anche ad altre storie e casi irrisolti. Da settimane non si hanno più notizie di Nicola, sparito a metà agosto dopo aver mostrato in paese le foto di una donna conosciuta da poco. Un inganno? Una trappola? Intanto la sua famiglia continua a cercarlo con ogni mezzo.

Spazio poi a un caso che ha sollevato numerose segnalazioni da parte dei cittadini: una donna, che si definisce “accumulatrice seriale”, ha riempito il palazzo in cui vive di sacchi e rifiuti, creando grande disagio ai vicini. Dopo l’appello lanciato in diretta nella scorsa puntata, la trasmissione torna a occuparsene per capire se, insieme alle istituzioni, si potrà arrivare finalmente a una soluzione. Non mancheranno, come sempre, appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere Chi l’ha visto? e a che ora va in onda

Chi l’ha visto? torna stasera in onda in diretta con una nuova puntata a partire dalle ore 21:20 su Rai3. Il programma è un vero e proprio “fortino”, come aveva detto la stessa Sciarelli: un programma di inchiesta a cui si è dedicata anima e corpo, tutti i giorni, anche quando non la vediamo in onda. Per questa stagione televisiva, era stata già confermata: in seguito, però, la Sciarelli si è lasciata uno spiraglio. “Poi vedremo”. Stasera 17 settembre la puntata va in onda su Rai3, e come sempre è visibile anche su RaiPlay, in streaming e on demand: chi non potrà seguirlo in diretta, potrà sempre farlo nei prossimi giorni.