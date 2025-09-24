Chi l’ha visto?, anticipazioni del 24 settembre: la strage di Cisterna di Latina

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Federica Sciarelli

La puntata di Chi l’ha visto? in onda martedì 24 settembre in prima serata su Rai3 e condotta da Federica Sciarelli, riporta al centro dell’attenzione uno dei casi più drammatici degli ultimi anni: la strage di Cisterna di Latina. Una vicenda che ha sconvolto il Paese e che, ancora oggi, continua a porre domande dolorose sulla violenza domestica e sulla mancata tutela delle vittime.

Chi l’ha visto?, i casi del 24 settembre

Protagonista della testimonianza è Antonietta Gargiulo, la donna sopravvissuta all’agguato del marito, un Carabiniere che le sparò tre colpi prima di rivolgere la sua arma contro le figlie Alessia e Martina, uccidendole. Da quella notte, la sua vita è cambiata per sempre. “Quando ho saputo che le bambine erano morte – racconta – sono rimasta per giorni a fissare il soffitto, incapace di reagire. Non volevo collaborare con i medici. Poi ho sentito che erano loro, le mie figlie, a chiedermi di resistere, di non lasciarmi morire, perché altrimenti la loro storia sarebbe morta con me”.

Parole che pesano come macigni, perché dietro queste dichiarazioni c’è la forza di una donna ferita e la voce di una madre che ha perso tutto, ma che ha deciso di sopravvivere. Nonostante questo, Antonietta non è stata ancora riconosciuta come vittima di femminicidio: una lacuna che il programma di Federica Sciarelli evidenzia e che apre un confronto necessario sulla giustizia e sul riconoscimento dei diritti.

Gli altri casi

Accanto a questa testimonianza, Chi l’ha visto? affronta anche un altro caso intricato, quello della misteriosa scomparsa di Elena Vergari. Una lettera anonima ha indicato una possibile zona in cui la donna sarebbe stata uccisa. Proprio lì, l’inviato del programma ha rinvenuto delle ossa, la cui natura è ancora incerta. Potrebbero appartenere a un animale, oppure a una persona. L’attesa per gli accertamenti è carica di tensione, mentre in studio il fratello di Elena chiede con forza che il caso venga riaperto e che non cada nell’oblio.

Non mancherà uno spazio dedicato a un fenomeno sociale tanto inquietante quanto diffuso: quello degli accumulatori seriali. Persone che si perdono letteralmente dentro le mura di casa, circondate da oggetti inutili accumulati nel tempo. In questa puntata, la redazione si occuperà del caso di una donna per la quale i vicini hanno chiesto aiuto, preoccupati per la sua salute e per le condizioni in cui vive. A discuterne in studio sarà il Professor Stefano Pallanti, direttore dell’Istituto di Neuroscienze di Firenze, che offrirà uno sguardo scientifico e clinico sul disturbo da accumulo compulsivo.

Come di consueto, la trasmissione aprirà lo spazio dedicato agli appelli: famiglie in cerca di risposte, segnalazioni di persone scomparse e richieste di aiuto che arrivano ogni settimana da chi non ha altri strumenti per farsi ascoltare.

Quando e dove seguire Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda il 24 settembre su Rai3 e con la conduzione di Federica Sciarelli. La puntata va in onda in contemporanea su RaiPlay, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda, mentre sui social vive grazie all’hashtag ufficiale legato al programma.