Chi è Diane Zoeller, l’ex moglie di Paolo Bonolis

Diane Zoeller è la prima moglie di Paolo Bonolis a cui il conduttore è stato legato per ben cinque anni e da cui ha avuto i figli Stefano e Martina. Un amore molto importante per il presentatore, vissuto quando era molto giovane e cresciuto lontano dai riflettori.

Erano gli anni Settanta quando Bonolis si innamorò perdutamente della psicologa americana Diane Zoeller. Nel 1983 arrivarono le nozze e, poco dopo, la nascita dei due figli Stefano e Martina. All’epoca sia Diane che Paolo stavano vivendo un periodo professionale molto intenso e gli impegni reciproci li portarono ad allontanarsi.

Il conduttore tornò in Italia, dove ottenne un enorme successo grazie a Bim Bum Bam, il programma dedicato ai bambini, mentre Diane continuò gli studi come counselor e terapeuta, conseguendo la laurea presso la Fairfield University nel Connecticut. La storia continuò per cinque anni, ma alla fine i due si separarono e Bonolis tornò definitivamente nel nostro Paese, soffrendo per la separazione dalla sua “famiglia americana”, così come la definiva spesso.

Anche se è durata poco, la relazione con Diane Zoeller è stata una fra le più importanti della sua vita. In seguito Bonolis ha vissuto una love story con Laura Freddi, ai tempi di Non è la Rai, mentre negli anni Duemila ha finalmente incontrato Sonia Bruganelli, la sua attuale moglie, da cui ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Il legame con Martina e Stefano è rimasto molto forte e spesso i due sono volati in Italia per incontrare il padre.

Diane invece non ha più raggiunto il nostro paese e oggi è un’affermata psicologa che collabora con gli insegnanti nelle scuole. La Zoeller è sempre rimasta nell’ombra e lontana dai gossip. Merito di Paolo Bonolis che non ha mai voluto svelare molto riguardo la sua prima moglie. Qualche tempo fa, in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, il presentatore aveva affermato di sentire ogni tanto Diane.

“I figli avuti con la mia prima moglie vivono in America – aveva spiegato -, Stefano a Huntington, Long Island, Martina nel Queens e sostiene delle ragazze che hanno subito abusi […] I primi tempi soffrivo la loro lontananza, che era figlia anche della separazione con mia moglie, avvenuta per i motivi che spesso capitano alle persone che si sposano troppo presto. I miei due primi figli hanno comunque legato molto con gli altri tre. Con Diane ci sentiamo invece quando capita”.