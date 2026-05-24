Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 24 maggio: Fiorella Mannoia e gli altri ospiti della Fialdini

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Fiorella Mannoia

Torna domenica 24 maggio il tradizionale appuntamento con Da noi… A ruota libera, il programma di Francesca Fialdini che ogni settimana fa il carico di emozioni, racconti inediti e volti amatissimi del panorama televisivo, musicale e dello spettacolo. Anche oggi la conduttrice è pronta ad accogliere il pubblico per un nuovo pomeriggio all’insegna della musica, delle confessioni e delle grandi storie. In studio si alterneranno personaggi d’eccezione, tra percorsi di rinascita, successi e testimonianze intense capaci di emozionare e lasciare il segno.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 24 maggio

Anche questa settimana Francesca Fialdini è pronta ad accogliere nello studio di Da noi…A ruota libera tanti ospiti pronti a raccontarsi tra carriera e vita privata.

Tra i più attesi della puntata ci sarà Fiorella Mannoia, artista simbolo della musica italiana e voce capace di attraversare generazioni con brani diventati iconici. Nel salotto di Francesca Fialdini la cantante presenterà il nuovo progetto live Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve, uno speciale tour che renderà omaggio all’universo musicale e poetico di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Uno spettacolo pensato per celebrare due grandi maestri della canzone d’autore italiana attraverso reinterpretazioni intense e cariche di emozione.

Nel corso dell’intervista, Fiorella Mannoia parlerà anche del suo forte impegno nel sociale e del rapporto con Amref, organizzazione attiva da anni nel supporto sanitario e umanitario nei Paesi africani. L’artista racconterà alcune delle esperienze vissute sul campo come ambasciatrice della fondazione, soffermandosi sull’importanza della solidarietà, dell’aiuto concreto e dell’attenzione verso le realtà più fragili.

Ad aprire la puntata però ci penserà un’altra protagonista della televisione italiana, Dalila Di Lazzaro, volto iconico del cinema italiano dagli anni Settanta, attrice, scrittrice ed ex modella. Accanto a lei ci sarà anche il compagno Manuel Pia, con cui condividerà pensieri profondi e aspetti molto privati della loro vita insieme.

Nel corso dell’intervista emergeranno probabilmente anche alcuni dei momenti più dolorosi affrontati dall’attrice: dalla tragica scomparsa del figlio Christian nel 1991, vittima di un incidente stradale, fino al grave incidente in motorino che anni dopo le causò una complessa lesione cervicale e un dolore persistente che ancora oggi segna la sua quotidianità.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Nel corso della nuova puntata di Da noi… A ruota libera, Francesca Fialdini ospiterà anche Andrea Delogu, tra i volti più apprezzati della televisione italiana degli ultimi anni. Reduce dal successo ottenuto con la vittoria dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, la conduttrice si racconterà tra carriera, nuovi progetti e vita privata, condividendo con il pubblico emozioni e retroscena di un periodo particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni.

Attrice, speaker radiofonica e scrittrice, Andrea Delogu sarà presto protagonista anche al cinema: dal 28 maggio arriverà infatti nelle sale la commedia romantica Innamorarsi e altre pessime idee, in cui recita accanto a Lino Guanciale. Il film racconta la storia di un brillante avvocato che, dopo una pesante delusione amorosa, decide di vendicarsi dell’ex compagna.

I suoi piani, però, prenderanno una piega inaspettata quando una donna entrerà improvvisamente nella sua vita, trascinandolo in una serie di situazioni complicate, tra malintesi, incontri imprevedibili e momenti esilaranti. Una commedia moderna che mescola ironia, sentimenti e colpi di scena, raccontando con leggerezza le difficoltà dell’amore contemporaneo.

Non mancherà, come sempre, una storia dal forte valore umano: ospite della trasmissione sarà Cesare Faldini, chirurgo ortopedico di fama internazionale che da anni sceglie di trascorrere le proprie estati facendo volontariato negli ospedali dei Paesi più svantaggiati.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata del programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda domenica 24 maggio dalle 17.20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. I telespettatori potranno vedere la puntata anche in live streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove rimarrà visibile on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda insieme alle precedenti puntate della stagione.