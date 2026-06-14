Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 14 giugno: Orietta Berti super ospite dell’ultima puntata

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Orietta Berti

Ultimo appuntamento di stagione con il programma della domenica pomeriggio di Rai1 Da noi… A ruota libera, condotto da Francesca Fialdini. Come ogni settimana, anche oggi sono pronti ad arrivare negli studi Rai tanti ospiti per raccontarsi attraverso interviste e storie di vita vera.

Nel corso dei mesi il talk ha dato spazio a storie di successo, svolte personali e percorsi di vita che hanno lasciato il segno, e anche questa puntata finale non farà eccezione: in studio si alterneranno volti noti dello spettacolo, della cultura e dell’informazione, pronti a ripercorrere momenti significativi della propria carriera, condividere ricordi inediti e svelare i progetti che li attendono nel futuro.

Ecco dunque tutte le anticipazioni della puntata del 14 giugno.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 14 giugno

La stagione di Da noi… A ruota libera è arrivata al momento del gran finale: domenica 14 giugno Francesca Fialdini torna su Rai 1 con l’ultimo appuntamento della stagione, confermando una formula che negli anni ha conquistato il pubblico. Nel suo salotto si alterneranno come sempre alcuni dei volti più amati dal pubblico tra cui Orietta Berti.

Artista amatissima da generazioni differenti, Orietta continua a reinventarsi senza mai perdere la propria autenticità. Dopo una carriera che attraversa oltre mezzo secolo di musica italiana, la cantante emiliana continua a conquistare anche il pubblico più giovane grazie a collaborazioni inaspettate e a una contagiosa voglia di sperimentare.

In studio racconta il suo nuovo progetto discografico, Quadri Cuori Picche Fiori, nato insieme a Il Rosso e IAEM, ma si lascia andare anche a ricordi personali, aneddoti di carriera e riflessioni sullo straordinario affetto che continua a ricevere dai telespettatori.

Atmosfera decisamente più frizzante con l’arrivo dei Gemelli di Guidonia, il trio formato dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Il loro nome trae spesso in inganno, ma in realtà non sono gemelli: a unirli è soprattutto il talento artistico e una sintonia costruita negli anni tra musica, comicità e spettacolo.

Dopo il successo ottenuto con Tale e Quale Show, i tre hanno conquistato il pubblico grazie alle loro irresistibili imitazioni e a una presenza sempre più consolidata tra televisione, radio e teatro. Nel corso dell’intervista ripercorrono i momenti più divertenti della loro carriera, raccontano curiosità dietro le quinte e regalano anche qualche incursione musicale che promette di strappare più di un sorriso.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Tra gli ospiti della puntata trova spazio anche Manuela Moreno, giornalista e volto storico dell’informazione Rai, pronta ad affrontare una nuova importante sfida professionale. Dal 29 giugno sarà infatti al timone dell’edizione estiva de La Vita in Diretta, raccogliendo un testimone prestigioso e portando il proprio stile in uno dei programmi più seguiti del pomeriggio televisivo.

Con Francesca Fialdini parlerà delle aspettative per questa nuova esperienza, del ruolo del giornalismo oggi e dell’importanza di raccontare l’attualità mantenendo sempre uno sguardo attento alle persone e alle loro storie.

Gran finale con Gabriele Corsi, uno dei personaggi più versatili del panorama italiano. Conduttore radiofonico e televisivo, autore e comico, negli ultimi anni ha conquistato anche il pubblico dell’Eurovision Song Contest grazie alla sua ironia e alla sua spontaneità. In studio presenta il libro Un uomo da poco, un progetto che affronta con leggerezza temi profondi come le fragilità personali, il bisogno di cambiare e la continua ricerca della felicità.

Sarà anche l’occasione per scoprire il lato più intimo di un artista che, dietro la battuta pronta e il sorriso, custodisce una sensibilità spesso poco conosciuta dal grande pubblico.

Tra racconti di vita, nuove sfide professionali e momenti di spettacolo, l’ultima puntata di stagione promette così di regalare al pubblico un finale ricco di emozioni, alternando leggerezza, musica e confessioni sincere in perfetto stile Francesca Fialdini.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

L’ultima puntata del programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda domenica 14 giugno dalle 17.20. I telespettatori potranno vedere la puntata anche in live streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove rimarrà visibile on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda insieme alle precedenti puntate della stagione.