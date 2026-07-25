Cristina Chiabotto in vacanza in Sicilia, il look aderente con stampa floreale

Cristina Chiabotto in vacanza in Sicilia con la famiglia: il "rullino siciliano" e il look aderente a stampa floreale che ha conquistato tutti

IPA Cristina Chiabotto

L’estate di Cristina Chiabotto ha il profumo della Sicilia. L’ex Miss Italia ha scelto l’isola per concedersi qualche giorno di relax lontano dagli impegni, insieme alla propria famiglia. Come da tradizione, ha aperto una piccola finestra sulla sua vacanza attraverso i social, condividendo con i follower scorci di sole, mare e buona compagnia. E non è passato inosservato il suo look, un due pezzi dalla silhouette aderente con gonna lunga che si apre sul fondo.

Cristina Chiabotto, il “rullino siciliano” e il look mozzafiato

A parlare della vacanza in Sicilia è stata Cristina Chiabotto stessa, con una raccolta di scatti. Un piccolo diario per immagini, in cui ha immortalato alcuni dei momenti più belli della parentesi al Sud. Ma a catturare l’attenzione è stato il suo outfit, decisamente azzeccato per le giornate (e le sere) d’estate.

Il look è firmato da un brand spagnolo, un completo femminile e al tempo stesso ricercato, dal fascino intramontabile di un rosso acceso e i fiori bianchi che ne decorano la superficie, facendo da contrasto. Lo stile è prettamente fresco e mediterraneo, adatto a una vacanza sotto il sole isolano.

Nel dettaglio, il set si compone di un top dalla scollatura squadrata, impreziosito da romantiche maniche a palloncino e da una lavorazione particolare sul retro, e di una gonna lunga che scende morbida fino a un delicato volant finale. Una silhouette fasciante, per valorizzare le forme senza scadere nell’eccesso, che ha esaltato la sua invidiabile forma fisica.

Già prima di partire la Chiabotto aveva stuzzicato la curiosità dei suoi fan sui social, condividendo una prova d’outfit estiva accompagnata da una domanda lasciata volutamente in sospeso: quale sarebbe stata la sua prossima destinazione? Nodo sciolto, anche se l’indizio era evidente.

Una vacanza in famiglia, nel momento più bello

Al di là dell’aspetto glamour, però, queste giornate hanno un valore ben più profondo per la Chiabotto. Perché al suo fianco, come sempre, ci sono gli affetti più cari: il marito Marco Roscio, l’imprenditore sposato nel 2019, e le loro due bambine, Luce e Sofia, arrivate a distanza di pochissimi mesi l’una dall’altra. Con loro anche i genitori della Chiabotto, Fiorella e Beppe.

Di recente, in un’intervista, la Chiabotto non ha nascosto di vivere oggi la fase più serena e appagante della sua esistenza. Dopo gli anni scintillanti seguiti alla vittoria a Miss Italia, quando giovanissima veniva catapultata in un mondo di ingaggi e riflettori, con l’arrivo delle bimbe ha scelto consapevolmente di rallentare, mettendo la famiglia al primo posto. Una decisione mai rimpianta, che l’ha portata a sentirsi più forte e sicura di sé rispetto al passato.

E questa serenità la accompagna anche quando torna a calcare i palcoscenici che l’hanno resa celebre. Perché la Chiabotto non ha affatto rinunciato ai riflettori, ha solo imparato a dosarli. A giugno 2026, l’abbiamo ammirata sul red carpet del Filming Italy Sardegna Festival, dove si è confermata una delle presenze più eleganti in assoluto. In quell’occasione aveva scelto un lungo abito nero dalla linea fluida, con scollatura profonda e schiena scoperta.