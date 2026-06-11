La Volta Buona, le pagelle dell’11 giugno: Chiabotto in lacrime per il marito (7), Valentina Persia commuove tutti (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Caterina Balivo

Caterina Balivo ci regala una nuova puntata de La Volta Buona ricca di spunti interessanti e racconti. Nel salotto del programma di Rai 1 tanti ospiti, da Cristina Chiabotto e Catena Fiorello, passando per Kikò Nalli e Valentina Persia. Fra i temi toccati la chirurgia estetica e i tradimenti, ma anche il rapporto fra ex.

Cristina Chiabotto fra commozione e confessioni. Voto: 7

Commozione e confessioni importanti, Cristina Chiabotto non si è risparmiata nel salotto de La Volta Buona, portando con sè tutta la sua sensibilità. L’ex Miss Italia si è raccontata senza filtri, parlando di tradimenti, ma anche commuovendosi di fronte alle immagini della sua relazione con Marco Roscio. L’imprenditore torinese e la showgirl si sono sposati nel 2019, dal loro amore sono nate Luce e Sofia.

“Sono stata tradita – ha raccontato la modella, parlando delle sue esperienze passate -. Ci sono persone predisposte al tradimento e altre meno. Io non l’ho mai scoperto, ma l’ho sempre saputo. Può succedere. Io ho perdonato però soffro il distacco. Arrivo a sopportare tanto e poi, a un certo punto, non torno più. Do tutte le possibilità e poi ti saluto”.

Oggi finalmente Cristina ha trovato la felicità. Accanto a lei c’è Marco Roscio con cui ha costruito una splendida famiglia.

“Sono una donna molto sentimentale, piango per tutto – ha svelato, emozionandosi per le foto con le figlie e il marito -. Quando si uniscono testa e cuore, ci siamo. Ho trovato una bella testa, lui racchiude tutto: abbiamo la stessa visione della vita”. Cristina ha poi svelato di essersi allontanata momentaneamente dalla tv per dedicare del tempo alla famiglia: “Nella vita si fanno delle scelte. Io con due figlie con 13 mesi di differenza, ho preferito stare con loro”, ha ammesso.

Il periodo difficile di Kikò Nalli. Voto: 7

Sempre sorridente e positivo, Kikò Nalli ha raccontato un periodo difficile della sua vita a La Volta Buona. L’ex marito di Tina Cipollari ha svelato di essere stato male in passato e di essere finito addirittura sulla sedia a rotelle.

“Quando c’è stato il Covid ho avuto un trauma grandissimo perché l’ultimo vaccino mi ha mandato in sedia a rotelle per due mesi – ha spiegato -. A mezzogiorno ho fatto la puntura, alle 15 non stavo più in piedi”.

Caterina Balivo è dunque intervenuta per cercare di capire e fare alcune precisazioni. “Questa cosa è provata scientificamente? – ha chiesto -. Perché i vaccini hanno salvato molte vite”.

Kikò ha dunque spiegato di aver avuto sempre dei problemi e che secondo i medici quell’episodio sarebbe stato “un acceleratore”. “Mi ha fatto scoppiare tre vertebre e ho due ernie – ha svelato -. È successo. Io ho problemi di schiena, li ho sempre avuti perché con il mio lavoro sto in piedi 18 ore”.

Da quel momento l’hairstylist avrebbe vissuto dei momenti di forte insicurezza personale. “Ho cominciato ad avere paura, infatti stavo a casa, non uscivo e ho cominciato a perdere tantissimi capelli. Ho deciso quindi di fare due trapianti di capelli”, ha raccontato. Kikò sarebbe dunque volato a Tirana per sottoporsi a diversi interventi e ritrovare la fiducia in sè.

Valentina Persia e la depressione post partum. Voto: 8

Valentina Persia ha regalato uno dei momenti più intensi di questa puntata de La Volta Buona. La comica ha parlato della morte del suo compagno, arrivata poco prima delle nozze, ma anche della depressione post partum e delle difficoltà incontrate dopo la nascita dei suoi due figli.

“Quando riesci a raggiungere la maternità ti dicono tutti che è meraviglioso, che sentirai un amore immediato e che ti sentirai una donna appagata – ha svelato Valentina -. Nessuno ti dice che c’è anche un rovescio della medaglia, che ti senti inadeguata, che hai paura, che si piange di notte e che si ha timore di avere l’esclusività di questo dolore così forte”.

Valentina ha scelto di raccontare pubblicamente la depressione post partum per aiutare tante donne che spesso si sentono sole di fronte a questo problema così grande. “Temevo di non star facendo bene, di non raggiungere quella perfezione alla quale ero abituata e questa cosa mi faceva mancare l’aria – ha rivelato -. Poi ho capito che non c’era una regola. Oggi sono una mamma innamoratissima, avevo paura di non sentire amore, ma il percorso psicologico mi ha aiutato”.

“Non bisogna mai giudicare – ha concluso -, non si sa cosa c’è nella testa di una donna che ha avuto la sfortuna di non avere la forza di alzare la mano e chiedere aiuto. Io ho detto che avevo un problema ed ho capito che per essere una buona madre bisogna solo seguire istinto e cuore, non c’è una regola per essere un buon genitore”.

Un racconto toccante e intenso che ha commosso sia Caterina Balivo che Cristina Chiabotto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme. Voto: 9

Spazio anche ai gossip, con le notizie della settimana. Al centro del dibattito la possibilità di restare amici con il proprio ex e creare un ottimo rapporto. Un esempio arriva da Stefano De Martino e Belen Rodriguez che ci sono sempre stati uno per l’altro. Il conduttore infatti è accorso a Milano per stare accanto all’ex moglie dopo il ricovero in ospedale. I due sono stati avvistati per le vie della città a bordo di un Suv, sereni e rilassati.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sorridenti con le figlie. Voto: 9

Una scelta fatta anche da Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, avvistati alla gara di nuoto della figlia Luna. I due ex si sono seduti insieme sugli spalti per vedere la piccola nuotare, con loro anche Alma, la secondogenita dell’ex coppia. Nelle immagini apparse sul settimanale Chi i due sono sereni e sorridenti, in armonia un anno dopo la separazione, tutt’altro che semplice, e lo scandalo causato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona.