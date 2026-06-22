La Volta Buona, pagelle del 22 giugno: confronto Balivo-De Grenet (6), Mary Segneri commuove (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samantha De Grenet

Grandi emozioni, scoop e temi di attualità, la puntata del 22 giugno de La Volta Buona ci regala, ancora una volta, tantissimi argomenti di spunto. Nel suo salotto su Rai Uno, Caterina Balivo ha accolto numerosi ospiti, pronti a raccontarsi e a commentare i servizi presentati dagli inviati dello show. Fra loro Giancarlo Magalli, ormai presenza fissa del programma, Mary Segneri, reduce da un romantico matrimonio, ma anche Samantha De Grenet e Simone Annichiarico.

Mary Segneri emoziona tutti con una rivelazione. Voto: 8

Dopo aver raccontato le sue nozze a La Volta Buona, Mary Segneri è stata ospite dello studio di Caterina Balivo insieme al marito Salvatore Lala. L’ex gieffina ha svelato per la prima volta di aver intrapreso un percorso per adottare una bambina conosciuta durante un periodo di volontariato insieme a Salvatore.

Emozionata e felice, Mary ha raccontato di aver tenuto segreta questa novità, arrivata quando la coppia stava progettando le nozze e capace di portare nuova felicità nella sua vita.

“Oggi siamo in 3, siamo in un percorso di affidamento – ha raccontato -. La cosa più bella che ci sia capitata”. Mary ha svelato che la bambina era presente al matrimonio e che avrebbe anche conosciuto Magalli. “Le fedi le ha portate una bambina che abbiamo avuto la fortuna di conoscere durante un percorso e abbiamo deciso di adottare. Ci chiama già mamma e papà”, ha rivelato .

La conduttrice de I fatti vostri ha poi svelato di aver ricevuto diverse critiche e commenti crudeli sul web per via della sua differenza d’età con Salvatore. “Sui social ci hanno detto cose bruttissime – ha spiegato -, ma io non leggo e non rispondo perché ho tante cose da fare. Mi hanno detto che mi sono sposata con mio nonno, mi dovrei vergognare”.

Samantha De Grenet fa pace con Caterina Balivo, ma non molla. Voto: 6

In studio anche Samantha De Grenet che qualche puntata fa, proprio a La Volta Buona, si era scontrata con Caterina Balivo su un tema delicato: l’età in cui avere figli. La showgirl infatti aveva commentato la storia di una coppia composta da una donna di 49 anni e un ragazzo di 26 anni, pronti a diventare genitori.

“I figli non si mettono al mondo per egoismo”, aveva detto la De Grenet. A quel punto la Baliva aveva chiesto: “Scusami, ma tu e tuo marito l’avete fatto perché volevate…?”. La risposta era stata immediata: “Sì, sì, però non ci… non si può neanche accanirsi così contro natura. Io adesso sto facendo un discorso molto più più generale. Io adesso non sto parlando di lei, perché ci sono tante situazioni in giro di donne molto adulte che fanno la qualsiasi pur di rimanere incinte e poi troviamo questi bambini che hanno pochi mesi e c’hanno dei genitori molto anziani. In questo caso purtroppo, mi dispiace dirlo, metti al mondo degli orfani”.

La risposta della presentatrice in quel caso era stata immediata: “Ma che cosa dici, Samantha! Ci sono donne che a 30 anni perdono la vita per dei tumori, Samantha! – aveva replicato – Ma dai, non facciamo questo… Facciamo buonismo? Ma dai! Ma che cosa stai dicendo?”.

Tornata nello studio televisivo di Rai Uno, Samantha De Grenet ha voluto chiarire la sua posizione. “Abbiamo raccolto gli stracci, come scrive il web, io e Samantha De Grenet”, ha ironizzato Caterina Balivo, raccontando un chiarimento avvenuto lontano dai riflettori.

“Ho dovuto mettere molto trucco perché mi ha graffiato”, ha replicato Samantha De Grenet. “Sono usciti degli articoli che… Però dai, l’importante è parlarne”, ha chiosato la Balivo.

Poco dopo è arrivato il chiarimento fra Samantha De Grenet e Mary Segneri.

“Si parlava di differenza d’età e avevamo in studio una coppia di lei 50 anni e lui 25 – ha spiegato la showgirl -. Io avevo fatto una premessa: ognuno nella vita fa quello che vuole. Io non giudico una coppia, ma mi metto in quella situazione. Ho amiche che stanno con uomini più grandi, con 20 anni più di loro”.

“Nel momento esatto in cui ne parli, c’è del pregiudizio – ha replicato Mary -. Anche noi abbiamo riflettuto molto, ma alla fine ha vinto l’amore”. La showgirl ha poi concluso: “Mary perdonami, ma ognuno ha il proprio pensiero!”.

Verdiana Bonaccorti e il ricordo di mamma Enrica. Voto: 9

In studio anche Verdiana Bonaccorti, figlia di Enrica Bonaccorti, la conduttrice scomparsa lo scorso 12 marzo, pochi giorni dopo essere stata ospite proprio del salotto di Caterina Balivo. Verdiana è tornata a parlare della lunga carriera di sua madre e della forza avuta nella sua lotta contro il tumore al pancreas che l’aveva colpita.

Insieme alla padrona di casa ha poi rivelato un dettaglio commovente. Un viaggio fatto insieme alla madre a Parigi. “Avevate un sogno e l’avete realizzato”, ha commentato la Balivo, visibilmente commossa.

Verdiana ha raccontato il viaggio di pochi giorni, poi il malore della madre e la scelta di vedere comunque la Torre Eiffel durante lo spettacolo notturno capace di far sorridere di gioia ed emozionare Enrica Bonaccorti.

L’eredità di Emilio Fede e la faida fra le figlie. Voto: 5

Al centro del dibattito anche l’eredità di Emilio Fede contesa fra le due figlie. Sulla vicenda è intervenuto Riccardo Signoretti, noto giornalista e direttore del settimanale Nuovo.

“Ho frequentato parecchio Emilio Fede dopo la sua uscita non volontaria dal TG4 – ha spiegato a Caterina Balivo – e lui mi parlava sempre dei rapporti in famiglia complicati. A volte mi diceva: ‘Io se potessi non lascerei niente a nessuno, vorrei solo capire chi sarà il giorno del mio funerale‘”.

Il giornalista ha poi aggiunto altri dettagli: “Emilio Fede era molto particolare. Era capace di grandi slanci d’affetto ma quando si arrabbiava poteva essere vendicativo, caustico, non era sempre simpatico. Con la famiglia, con le figlie, mi raccontava che i rapporti erano molto complicati”.