La Volta Buona, le pagelle del 15 maggio: lo scoop su Sal Da Vinci (9), il racconto toccante di Samantha De Grenet (8)

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Caterina Balivo

La Volta Buona torna con una nuova puntata frizzantina con una Caterina Balivo in grande spolvero che apre il suo salotto del venerdì con un tema che, in televisione, funziona sempre: i matrimoni. Quelli appena celebrati, quelli finiti male, quelli mai iniziati, quelli annullati dopo un percorso lunghissimo e quelli che oggi costano talmente tanto da far venire voglia di innamorarsi direttamente in modalità risparmio (sentimentale o economico, chissà). Ospiti in studio, tra gli altri, Nathaly Caldonazzo, Samantha De Grenet, Simone Annicchiarico e Flora Canto.

Il risultato è una puntata vivace, a metà strada tra confessionale sentimentale e tavolata di parenti al pranzo della domenica. C’è chi difende la fede al dito come un talismano, chi ricorda un matrimonio nato nel momento sbagliato, chi guarda al divorzio come a un salasso economico e chi scherza sulla possibilità di organizzare un nuovo matrimonio a Caterina Balivo, evidentemente troppo emozionata davanti alle nozze degli altri per non finire nel mirino affettuoso degli ospiti.

Nathaly Caldonazzo sposina innamorata. Voto: 9

Si parla di boom di matrimoni lampo, divorzi e annullamenti alla Sacra Rota nella nuova puntata de La Volta Buona di venerdì 15 maggio e Nathaly Caldonazzo entra nel tema della puntata con il tempismo perfetto: neosposa da appena venti giorni porta quella freschezza tipica delle sposine. E a noi basta poco per capire che il suo matrimonio non è stato esattamente una cerimonia minimal, di quelle con due sedie bianche, una candela e la banda del paese (e non ce lo aspettavamo neanche).

Nathaly racconta il suo “sì” come un evento pieno, colorato, volutamente esagerato: il suo “grosso, grasso matrimonio pugliese” lo chiama e il nome è già tutto un programma. Mostra orgogliosa la fede al dito a una Caterina Balivo che la punzecchia ed esclama: “La fede c’è e non si toglie, né io né lui. Infatti ho voluto quella cicciotta, la fedona”.

L’emozione nel raccontare qualche dettaglio sulla cerimonia c’è ma non è ostentata, ma basta a portare una quota di ottimismo che spezza i discorsi sui divorzi che di lì a poco prenderanno il sopravvento. Lei poi è sincera e spiazza un po’ tutti quando afferma che “è bello sapere che non devi starci insieme tutta la vita”. Una frase che lascia un po’ tutti di stucco, specialmente Flora Canto che ci scherza su, ma Caldonazzo spiega: il matrimonio è arrivato in età adulta, un amore consapevole e maturo dopo che ognuno dei due ha fatto le sue esperienze giovanili. Beh, non sembra male.

Samantha De Grenet e il ricordo del bimbo perso. Voto: 8

Se Nathaly Caldonazzo porta la leggerezza della sposa fresca di bouquet, Samantha De Grenet ci fa commuovere quando spiega i motivi dietro alla nullità del suo primo matrimonio chiesta alla Sacra Rota e ottenuta dopo ben 20 anni. “Già durante il viaggio di nozze avevo capito che non andava bene”, confessa la showgirl, e la curiosità sale alle stelle. La motivazione però zittisce tutti: “Avevo 20 anni, ho perso un bambino. Pensavo che lui fosse la persona che potesse curare questo dolore”.

La padrona di casa, a questo punto, interviene in modo serio sottolineando che “ti sei sposata per dolore e non per amore”. E De Grenet annuisce convinta: “Questo è stato l’errore”. L’intero studio è colpito dal racconto intimo, personale e molto toccante che è lo spunto per parlare di come funzionino gli annullamenti e di come oggi sia in effetti molto più facile ottenerne uno.

Se Samantha De Grenet – ma lo conferma anche Rosanna Lambertucci – porta la sua esperienza ventennale, l’avvocata Ilaria Tuorto rassicura tutti: grazie a Papa Francesco i tempi per l’annullamento si sono dimezzati e anche dal punto di vista economico le cose sono cambiate molto. Oggi più o meno tutti possono accedervi. Prendiamola come una buona notizia.

Ma c’è anche chi rimane scioccato da tutto questo. Il commento di Simone Annicchiarico scatena le risate degli ospiti e di Caterina Balivo: “Io non sapevo che c’era da pagare anche per divorziare. Quindi ci vogliono circa 50mila euro per il pacchetto completo, matrimonio più divorzio. È una perdita di soldi oscena”.

Flora Canto grillo parlante. Voto: 6

Per carità la conosciamo e ci piace, però in questa puntata del pomeridiano di Rai 1 Flora Canto è un po’ un grillo parlante e la cosa non è sempre un bene. Dice la sua sui matrimoni, sui divorzi, butta battute a raffica e commenti continui e in più di un’occasione spezza momenti più seri. Va bene la freddura a tutti i costi ma anche capire il momento non guasta. Poi però Balivo la riporta con i piedi per terra e la fa anche intenerire (un po’, non troppo) parlando del suo, di matrimonio.

Un marito come Enrico Brignano non è certo semplice da avere accanto, ma Flora Canto, che con lui si corre quasi 17 anni, sembra aver trovato il giusto equilibrio: che la comicità e l’ironia siano gli ingredienti segreti per un matrimonio felice? Apparentemente sì, ed è bello vedere una coppia così affiatata. Proprio questo aspetto ci fa dare la sufficienza. E anche l’appello per il “nuovo” matrimonio di Caterina Balivo: “Guido Maria Antongiulio Brera” – scherza l’attrice romana – “lo facciamo un altro matrimonio per Caterina? Io metto 50 euro, gli altri li metti tu dai. Lei si emoziona guardando i matrimoni degli altri, facciamocela una domanda”.

Lo scoop su Sal Da Vinci a La Volta Buona. Voto: 9

Dopo i matrimoni si passa alla musica e qui il protagonista, da molti mesi a questa parte, è solo Sal Da Vinci. Stavolta però non si parla solo di Eurovision 2026 e dell’attesissima semifinale, ma il giornalista Luca Dondoni lancia un succulento scoop sul cantante napoletano. Nel nuovo album Per sempre sì – che uscirà il 29 maggio – ci sarà un duetto con Serena Brancale: “Una bomba atomica!”.

Non solo, dopo la pubblicazione partirà per una tournée internazionale che lo porterà a Toronto, a Chicago e in varie altre parti d’America compresa New York. Il successo di Sal Da Vinci, quindi, sembra non volersi arrestare per nulla al mondo, anzi sembra essere appena iniziato. In barba a chi polemizza per la “troppa napoletaneità” e lo vorrebbe in basso nei sondaggi dell’Eurovision.