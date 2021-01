Simone Annicchiarico, chi è e cosa fa il figlio di Walter Chiari

editato in: da

Simone Annicchiarico, classe 1970, è un conduttore televisivo noto anche con lo pseudonimo di Simone Chiari. Nato a Roma l’8 agosto di 50 anni fa è un figlio d’arte, infatti i genitori erano gli attori Walter Chiari e Alida Chelli, ma non solo perché anche il nonno era un artista, il celebre compositore e musicista Carlo Rustichelli.

Dal suo curriculum emerge tutta la sua versatilità: si è esibito come musicista, ha lavorato sul piccolo schermo per programmi televisivi, ha avuto piccole parti come attore.

Il debutto sul piccolo schermo risale alla stagione 1995 – 1996 durante la quale lavora assieme ad Heater Parisi nella trasmissione per bambini Arriba!!! Arriba!!! che andava in onda su Rai 2. Mentre è datato 2007 il suo arrivo sul canale La7 dove ha condotto sino ad aprile 2013 La valigia dei sogni in cui si parlava di cinema con approfondimenti, interviste e retroscena.

Tra le altre esperienze televisive non si può dimenticare quella di Italia’s Got Talent, di cui ha condotto la puntata pilota (a cui avevano già preso parte Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi) e dalla primavera 2010 la prima stagione del programma insieme a Geppi Cucciari. Ha condotto fino alla quinta edizione dello show, ovvero fino a novembre 2013, dalla terza stagione però in compagnia di Belen Rodriguez. Sempre nel 2013 ha lavorato insieme ad Alessia Marcuzzi per il Summer Festival 2013. Tra gli altri lavori sul piccolo schermo si possono ricordare dal 2014 il reality di Sky Uno Calzedonia Ocean Girls, per il Natale dello stesso anno su Italia 1 A Very Special Mario Christmas, per il concerto di Mario Biondi e nel 2015 Fronte dal palco. Ha anche recitato in una piccola parte in Il nostro Messia, pellicola del 2008. Inoltre ha fatto un cameo nella miniserie televisiva Walter Chiari – Fino all’ultima risata.

Nel corso del 2019 è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me in cui ha parlato di televisione dagli esordi alla pausa degli ultimi anni e anche dei genitori.

Della sua vita privata si conosce pochissimo, del resto sembra che non abbia neppure account su Instagram, negli anni gli sono stati attribuiti numerosi flirt sempre smentiti. Non si sa se al momento abbia un legame.