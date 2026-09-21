Simone Annicchiarico, chi è e cosa fa il figlio di Walter Chiari

Classe 1970, ha presentato numerose trasmissioni televisive ed è il figlio del grande attore e conduttore Walter Chiari

Fra i concorrenti del Grande Fratello Vip c’è anche Simone Annichiarico, un artista molto conosciuto, con un passato importante alle spalle. Classe 1970 è infatti un conduttore televisivo conosciuto con lo pseudonimo di Simone Chiari, ma anche è un figlio d’arte. I genitori erano gli attori Walter Chiari e Alida Chelli. Inoltre il nonno era un artista, il celebre compositore e musicista Carlo Rustichelli.

Simone Annicchiarico, la carriera in tv

Dal suo curriculum emerge tutta la sua versatilità: si è esibito come musicista, ha lavorato sul piccolo schermo per programmi televisivi, ha avuto piccole parti come attore. Il debutto sul piccolo schermo risale alla stagione 1995 – 1996 durante la quale lavora assieme ad Heater Parisi nella trasmissione per bambini Arriba!!! Arriba!!! che andava in onda su Rai 2. Mentre è datato 2007 il suo arrivo sul canale La7 dove ha condotto sino ad aprile 2013 La valigia dei sogni in cui si parlava di cinema con approfondimenti, interviste e retroscena.

Tra le altre esperienze televisive non si può dimenticare quella di Italia’s Got Talent, di cui ha condotto la puntata pilota (a cui avevano già preso parte Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi) e dalla primavera 2010 la prima stagione del programma insieme a Geppi Cucciari. Ha condotto fino alla quinta edizione dello show, ovvero fino a novembre 2013, dalla terza stagione però in compagnia di Belen Rodriguez.

Sempre nel 2013 ha lavorato insieme ad Alessia Marcuzzi per il Summer Festival 2013. Tra gli altri lavori sul piccolo schermo si possono ricordare dal 2014 il reality di Sky Uno Calzedonia Ocean Girls, per il Natale dello stesso anno su Italia 1 A Very Special Mario Christmas, per il concerto di Mario Biondi e nel 2015 Fronte dal palco. Ha anche recitato in una piccola parte in Il nostro Messia, pellicola del 2008. Inoltre ha fatto un cameo nella miniserie televisiva Walter Chiari – Fino all’ultima risata.

Nel 2024, Simone Annichiarico è tornato in prima serata partecipando a Tale e Quale Show, mentre nel 2026 per lui è arrivata una nuova svolta con l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Per il conduttore si tratta della primissima esperienza in un reality, un’avventura che ha voluto vivere per sperimentare qualcosa di nuovo e, come ha spiegato lui stesso, mettersi alla prova.

La vita davvero privata di Simone Annicchiarico

A Simone Annicchiarico, nel corso degli anni, sono stati attribuiti diversi flirt con donne famosissime. Si è detto avesse avuto una storia con le colleghe Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. Storie sempre smentite dai diretti interessati. D’altronde Annichiarico mantiene un grande riserbo sulla propria vita privata e non è presente sui social. Si dice che da qualche tempo abbia una compagna, di circa 10 anni più giovane di lui, con con convive in un tranquillo luogo di campagna, in Sardegna o in Trentino Alto-Adige, dopo aver lasciato il caos di Roma.

Il ricordo di papà Walter Chiari

In occasione del centenario dalla nascita del padre, Annicchiarico ha scritto il libro 100% Walter Chiari. Biografia di un genio irregolare, un testo che ripercorre in modo completo la vita privata e professionale del grande conduttore. Definito irregolare perché sfuggente, imprevedibile e non privo di vizi: “Era una persona sfuggente, così strana, lo trovavi mai, non sapevi mai dove era” ha raccontato Simone a TgCom.

Un irregolare sì, ma come tutti i grandi: “Se ci pensi non esistono geni regolari: se sei regolare sei normale, ordinario, e quindi non un genio. Che non c’è niente di male, perché poi non è che la storia l’hanno fatta solo i geni, l’abbiamo fatta tutti insieme. Ma se uno dice che uno è un genio, secondo me, è automaticamente un irregolare, assolutamente”.