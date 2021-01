Belen Rodriguez, gaffe su Instagram: mostra le scarpe, ma la foto è di un’altra

editato in: da

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la storia del loro amore

Gaffe su Instagram per Belen Rodriguez che ha pubblicato una foto in cui mostrava le sue scarpe. In realtà, come è stato svelato dopo, si trattava dell’immagine di una modella russa. “Sulle mie scarpe”, ha scritto nella didascalia la showgirl, pubblicando uno scatto in cui svelava due piedi con indosso delle décolleté nere. Da subito però il post ha scatenato qualche polemica e i follower hanno accusato Belen di non essere lei. “La foto non è tua”, ha scritto qualcuno, segnalando il profilo di Maya Zoboshta.

La modella russa un anno fa aveva postato la stessa foto sul suo profilo Instagram. Poco dopo la modella 25enne è intervenuta. Nelle Stories di Instagram ha rivendicato di essere lei la proprietaria dell’immagine e ha commentato: “Queste sono le mie gambe e le mie scarpe, grazie per il vostro supporto”. Qualche ora dopo ha aggiunto: “Però fa piacere quando una blogger con più di 9 milioni di follower spaccia le tue foto per sue”. Infine ha mostrato una nuova immagine delle calzature, dimostrando che si tratta in effetti delle sue.

Belen Rodriguez non ha commentato quanto accaduto e molti fan sono convinti che volesse semplicemente mostrare ai folllower una foto che le era piaciuta. Per ora la showgirl sembra intenzionata a godersi le giornate con il fidanzato Antonio Spinalbese con cui ha ritrovato il sorriso dopo l’addio a Stefano De Martino. Il matrimonio fra la showgirl e il ballerino è arrivato al capolinea a un anno dall’inatteso e intenso ritorno di fiamma.

“I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci – ha raccontato di recente lui al settimanale Chi – […] Non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito’, io dico che nella migliore delle ipotesi si è ‘compiuto’ ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo. È difficile che un matrimonio duri per tutta la vita – ha aggiunto – e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista, e vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa”.