De Martino rompe il silenzio sull’addio a Belen: “Non è stato un fallimento”

Stefano De Martino rompe il silenzio sull’addio a Belen Rodriguez e sulla fine del loro matrimonio, arrivata dopo un ritorno di fiamma che sembrava destinato a durare per sempre. La coppia si è conosciuta nel 2012 negli studi di Amici di Maria De Filippi: un colpo di fulmine coronato dalle nozze e dalla nascita del figlio Santiago. Poi l’addio nel 2015 e la scelta di tornare insieme, a sorpresa, nel 2019. L’idillio però è durato appena un anno dopo il quale la coppia ha deciso di separarsi ancora.

Il conduttore di Made in Sud ha vissuto la separazione nel più stretto riserbo, rifiutandosi di commentare i gossip sul suo conto e respingendo le indiscrezioni riguardo nuovi flirt. Oggi, a distanza di mesi dalla separazione, Stefano vive in un nuovo appartamento a Milano a pochi passi da Belen insieme al suo cane Choco e ha trovato un equilibrio autentico. La Rodriguez invece è innamoratissima di Antonino Spinalbese, hairstylist conosciuto a Ibiza con cui è uscita allo scoperto di recente su Instagram.

Forse proprio per questo De Martino ha deciso per la prima volta di parlare del rapporto con Belen e del loro addio. “I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci – ha spiegato al settimanale Chi – […] Non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito’, io dico che nella migliore delle ipotesi si è ‘compiuto’ ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo”.

“È difficile che un matrimonio duri per tutta la vita – ha aggiunto – e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista, e vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa”. Stefano ha poi smentito la possibilità di un nuovo amore, definendosi “felicemente scapolo”. Il conduttore ha poi svelato: “Ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto”.